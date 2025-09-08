אבי נעים, מנכ"ל משרד ההתיישבות לשעבר, קרא הערב לתגובה חריפה ויוצאת דופן בעקבות הפיגוע הקשה שאירע בשכונת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה אזרחים ונפצעו שבעה נוספים.

לדבריו, הפיגוע מחייב שינוי גישה בטיפול בטרור היוצא מיהודה ושומרון, ובפרט ביחס למדיניות הריסת בתי מחבלים. נעים התייחס לנוהל הקיים מאז האינתיפאדה הראשונה, לפיו מבוצעת הריסה חלקית או איטום של בתי מחבלים באישור משפטי, וציין כי מדובר בשיטה "מיושנת ומקובעת".

עוד אמר, כי מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" צה"ל פועל באינטנסיביות רבה יותר, כולל סיכולים מהאוויר בצפון השומרון. לדבריו, "הפיגוע היום בירושלים היה חריג בחומרתו ועלול לייצר אסקלציה ופיגועי השראה נוספים".

נעים קרא לשר הביטחון להוציא הודעת פינוי לשכונות הרלוונטיות בכפרים קטנה וקובייבה, מהם יצאו המחבלים, ולשגר טילי אוויר-קרקע שישמידו את בתי המחבלים. "אויבינו מחכים לראות מה תהיה תגובת מדינת ישראל. תגובה חריפה מהאוויר תייצר הרתעה ותבהיר למחבלים הארורים ש'בעל הבית השתגע'", אמר.

לדבריו, "מיגור הטרור לא יהיה אפקטיבי בשיטות הישנות. אחרי השבעה באוקטובר והפיגוע הקשה היום, המסר חייב להיות חריג וחריף. רק כך ננצח".