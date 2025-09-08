שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בצומת רמות הגיעו ממקום מגוריהם באזור בנימין תוך הסתייעות בסייען פלסטיני וסייען נוסף ערבי-ישראלי, כך עולה מחקירת הפיגוע.

המחבלים מותנא עומר מהכפר קבייבה ומחמד טהה מהכפר קטנה יצאו הבוקר מבתיהם כשבידיהם רובה קרלו, אקדח וסכינים.

בכאן חדשות דווח כי הם נעזרו בסייען פלסטיני שעזר להם לחצות את גדר קו התפר סמוך למעבר קלנדייה דרך פרצה המוכרת למערכת הביטחון. לאחר מכן עלו על רכב של סייען נוסף - ערבי ישראלי המוכר מתחום הסעת השוהים הבלתי חוקיים - שהסיע אותם לירושלים.

כשהגיעו לצומת רמות, המחבלים ירדו מהרכב ופתחו בירי חסר אבחנה לעבר אזרחים שהיו באוטובוס ובטרמפיאדה. שישה ישראלים נרצחו בפיגוע. הסייען הישראלי נעצר לחקירה.

שני המחבלים לא היו מוכרים למערכת הביטחון כמעורבים בטרור, ובשלב זה טרם ידוע אם השתייכו לאחד מארגוני הטרור הפלסטיניים.

צה"ל פשט על בתיהם של השניים ועצר לחקירה את בני משפחותיהם.