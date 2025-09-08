היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה עומדת להגיש הודעה לבג"ץ ובה טענות על הפרות שמבצע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כך דווח הערב (שני) בחדשות 13.

במסגרת ההודעה, היועצת תבקש לחדש את הדיון בעתירה שהוגשה נגד מינויו של בן גביר לתפקיד.

השר בן גביר תקף את היועצת ואמר: "צר לי עו"ד בהרב-מיארה, עליי האיומים לא עובדים. הניסיון לסחוט אותי עם הצגת עמדה "משפטית" שתפסול אותי לכהן כשר אם לא 'אתיישר' לפקודתך - למנות קציני משטרה שאת חפצה ביקרם ולא להתוות מדיניות בהפגנות - לא מפחיד אותי, בדיוק כמו שלא הצלחת להפחיד אותי לפני כשנה, כששלחת נציגים לאגף החקירות במשטרה וביקשת לתפור חקירה נגדי. החוק ואפילו פסיקות בג"ץ מחייבים אותי להתוות מדיניות למשטרה - וכך אמשיך לעשות.

מדובר באירוע חמור ביותר של ניסיון של הדיפ סטייט לבצע הפיכה שלטונית, בחתירה להדחת נבחר ציבור שקיבל את המנדט מהעם לכהן כשר, ללא שום ביסוס חוקי. שיהיה ברור: כל זה הינו ניסוי כלים של בהרב מיהרה לקראת המטרה העיקרית שלה - פסילת רה"מ נתניהו. אני מודיע בזאת - ליועמשית אין שום סמכות חוקית להדיח נבחרי ציבור שקיבלו את המנדט מהעם בקלפי - הציבור יקבע", דברי בן גביר.