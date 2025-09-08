לוחם בחטיבת החשמונאים, בן 23 תושב יישוב בבנימין, הצליח לחסל את המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים.

ביישוב בירכו את הלוחם וכתבו "ברכות רבות ואיחולי ישר כח לבן היישוב - שהסתער היום על המחבלים בצומת רמות, הציל אנשים רבים, ומיגר את אויבנו. הקב"ה ישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויזכה לקדש שם שמיים ברבים".

מרדכי, בן היישוב, התייחס להיקף התרומה של בני טלמון במלחמה, "ארבעה פצועים קשה, שניים שנפלו, ואחד שעצר את הפיגוע בירושלים - שבט אחד, מיישוב אחד, של צעירים בני 23, שמספרים את כל הסיפור של הדור הזה במהלך מלחמת חרבות ברזל".

הלוחם, מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים, הוא בוגר ישיבה, שם למד במשך ארבע שנים. לאחרונה התארס. לדברי מכריו, מדובר בבן תורה מסור וערכי, הפועל במסירות הן במסגרת הצבאית והן בעולמה של תורה.