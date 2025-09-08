אוגדה 36 הודיעה לאחרונה על קיום "יום הפוגה" למילואימניקים המשרתים באוגדה ובני משפחותיהם, שיתקיים בבריכה אזורית ויכלול פעילויות נופש שונות. עם זאת, ההודעה כללה פרטים על שחייה מעורבת בלבד - ללא אפשרות לשעות רחצה נפרדות.

לוחמים דתיים ומסורתיים המשרתים באוגדה הביעו תרעומת על כך שאירוע שנועד לכבד את שירותם הארוך אינו נותן מענה לצרכיהם. לדבריהם, המשפחות ייאלצו להימנע מהשתתפות ביום ההפוגה בשל אופי הפעילות.

אפרת לופו, מייסדת תנועת נשות לוחמים למען קדושת המחנה מבית ארגון חותם, אמרה, "לא ייתכן כי לא יינתן מענה הולם לאלפי מילואימניקים שלחמו מאות ימים למען המדינה ומבקשים מעט זמן איכות עם משפחותיהם בצורה מכבדת. אין כל דרך לדבר על גיוס חרדים בלי לאפשר לשומרי מצוות לשרת כהלכה בצה"ל. אנו קוראות לשר הביטחון להבטיח כי צה"ל יאפשר ללוחמיו הדתיים לשמור על אורח חייהם וכך להתמקד בניצחון והשמדת האויב ולא בקידום אג'נדות פרוגרסיביות".

בצה"ל סירבו להגיב לפניית ערוץ 7 בנושא.