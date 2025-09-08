בטקס חגיגי שהתקיים השבוע נחנכו שני מקוואות טהרה בקרני שומרון: מקווה חדש בשכונת רמת גלעד ומקווה מחודש בשכונת נווה מנחם.

הרעיון להקמת מקווה טהרה בשכונת רמת גלעד בקרני שומרון חוזר למעלה מעשור אחורה, לשריפה קשה שפרצה במקום לפני כתשע שנים ואיימה על מחצית מהשכונה.

הרעיון שצף ועלה מעת לעת, קיבל תפנית לפני כשנתיים, כאשר בת שבע ניגרי הי"ד נרצחה. תוך כדי ימי השבעה, הוחלט על הקמת המקווה כצעד הנצחה משמעותי.

במקביל, השבוע התקיימה גם חנוכת מקווה נווה מנחם המחודש בקרני שומרון, לאחר תהליך שיפוץ ארוך שנמשך שנתיים והפך את המקום למקווה מודרני, נעים ומזמין.

מקווה נווה מנחם, שהוקם לפני כ-22 שנה, משרת קהילה מגוונת - שומרות מצוות לצד נשים מסורתיות או חילוניות. .

"הקדושה הייתה כאן תמיד", מספרת אחת מתושבות השכונה, "אבל רצינו גם יופי, גם נעימות - מקום שיחבר את הנשים אל מצוות הטהרה ממקום של אהבה ושייכות".

את תהליך השיפוץ יזמה המועצה המקומית והמועצה הדתית, מרכז הטהרה ובליווי תורמים שבחרו להישאר בעילום שם. השיפוץ נועד להימשך כחצי שנה בלבד, אך בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" והצורך בהחלפת עובדים פלסטינים בעובדים יהודים, נגרר הפרויקט לשנתיים של אתגרים והוצאות שגדלו פי כמה מהמתוכנן.

"כל העיכוב היה רק לטובה", אומרים בשכונה, "ברוך השם, יצא מקווה שהוא לא רק פונקציונלי, אלא מקום שמרגישים בו את הקדושה ברגע שנכנסים".

"המקוואות החדשים צפויים לשרת מאות משפחות באזור ולחזק את הקדושה והטהרה בקרני שומרון", מסכם ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ. "אנחנו רואים בכל מקווה טהרה שמוקם עוד לבנה בשרשרת הדורות של חיזוק הבית היהודי ושל המשכיות הדורות לצד חיזוק שורשי היהדות ואחיזתנו בארץ".