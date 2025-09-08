להקת ג'עלה, בשיתוף הזמר ביני לנדאו, פרסמה ביצוע מחודש לפיוט "שבט יהודה בדוחק ובצער" - פתיחת הפיוט "אל מלך" מתוך סדר הסליחות של בני עדות המזרח לחודש אלול ועשרת ימי תשובה.

מחבר הפיוט אינו ידוע, והלחן מבוסס על מנגינה עממית. את העיבוד החדש יצרו ג'עלה וערן קליין, שגם היה אחראי להפקה המוסיקלית, הסימפולים, המיקס והמאסטר.

לביצוע צורפו אלירן מזוז (שירה וגיטרה), חנני זית (חליל), עמית שרון ויוני שרון (כלי הקשה), ירון צ'רניאק (סאז) וגל חבר (קאנון ועוּד). שירת "י"ג מידות" בוצעה על ידי תלמידי ישיבת אוהל יוסף.

הקליפ צולם במערת המכפלה, בבימויו של ינאי יעקב ליין, בליווי הצלם קובי נתן ועוזר העריכה שניאור מוניס. תיאומי ההפקה נעשו בסיוע מג"ב מערת המכפלה ומפקדם כפיר הכהן.