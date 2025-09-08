צה"ל ממשיך בגל תקיפות רבי הקומות בעזה: הערב (שני) הותקף בהובלת פיקוד הדרום, מגדל א-סלאם ששימש את ארגון הטרור הרצחני חמאס במרחב העיר.

במבנה מוקמו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית ששימשה כמתחם לריכוז מחבלי ארגון הטרור חמאס, ממנה מחבלי הארגון מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב.

המבנה שהותקף צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בבור חיל האוויר, שם עדכן על הפעולות שננקטות נגד ארגוני הטרור בעזה. נתניהו חשף כי במהלך יומיים בלבד, חיל האוויר הפיל 50 מגדלי טרור בעזה, והדגיש כי מדובר רק במבוא לפעולה הקרקעית המתוכננת בעיר עזה.

נתניהו בבור חיל האוויר: הפלנו 50 מגדלי טרור, זה המבוא לפעולה בעזה עומר מירון, לע"מ

"ההצלחה הזו היא רק הסיפתח, המהלך הראשוני, לפעולה העצימה הקרובה יותר, בה תבוצע תמרון קרקעי רחב בשטח העיר עזה", אמר נתניהו. "אנחנו כבר חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים ובשלושה אזורים נוספים, פינינו את האוכלוסייה ושיטחנו את כל תשתיות הטרור שם".

נתניהו פנה לתושבי עזה ואמר: "אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ותקשיבו לי טוב: ראו הוזהרתם, צאו משם".