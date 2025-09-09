הביקור באדיבות המצלם

הרב אברהם בירנצוויג מישיבת מיר ביקר במעונו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו וביקש להיוועץ עמו כיצד להתמודד עם תלמידים שחוו את הפיגוע המחריד בצומת רמות מקרוב ונפגעו רגשית.

בדבריו תיאר את המצב: "היום היה פיגוע עם שש משפחות. אני מכיר חלק מהמשפחות. היו במקום בחורים מישיבת מיר שברחו לישיבה והרגישו חוסר ביטחון. מה אני יכול להגיד להם?"

הרב לנדו הנחה להכיר ברגשות התלמידים. "אפשר להבין אותם, להגיד שמבינים אותם... להגיד שהם צודקים בהרגשה. לא לבטל את ההרגשה הזאת. אחרי שהם מסכימים, יותר נוח להם לקבל. לא להתווכח יותר".

בפגישה עלה גם סיפורו של אחד ההרוגים שויתר על מקומו בטרמפ לטובת אדם אחר ונהרג דקות לאחר מכן. "אחד מההרוגים נסע בטרמפ, וכשהוא הגיע שם לצומת הוא ראה אדם שממהר מאוד אז הוא יצא מהאוטו שהוא נסע בו ונתן במקומו לנסוע למישהו אחר, הוא נשאר להמתין בתחנה ונהרג", סיפר נכדו של הרב לנדו.

הרב לנדו הגיב: "זה מזעזע מי שרק שומע הוא מזועזע. אין מילים לנחם. אנחנו משתתפים בצערכם מעומק הלב, זה קצת נותן הרגשה טובה".

בפיגוע נהרגו שישה בני אדם כאשר שני מחבלים פלסטינים פתחו באש על נוסעי תחבורה ציבורית. הפיגוע זעזע במיוחד את הקהילה החרדית בירושלים שחלק מבניה נוסעים באופן קבוע מצומת זו.