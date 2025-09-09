יהונתן ששון, שהיה חניכו של יעקב פינטו הי"ד בישיבת 'חדוות התורה', סיפר הבוקר (שלישי) על המדריך שנרצח בפיגוע הירי הקשה בצומת רמות בירושלים.

"יעקב הוא סיפור השראה. הוא עלה לבדו לארץ מספרד בגיל די צעיר. מצא לעצמו לבד ישיבה תיכונית ולאחר מכן ישיבה גבוהה. הוא גם מצא לעצמו עבודה כמדריך אצלנו בפנימיה", סיפר ששון בראיון לכאן רשת ב'.

הוא הוסיף "בתור חניך בפנימיה אתה מסיים את היום כשאתה נשאר לבד והוא מילא תפקיד של אימא ואבא עבורנו. הוא ידע לגשת לכל נער בשפה שלו והיה כיף להיות איתו. היה לו חיוך בלתי נשכח שפוגשים בכל סיטואציה - מקושי ועד שמחה. הוא שמר על העקרונות והערכים שלו - ומצד אחד לא התפשר עליהם - ומצד שני האדם הכי נעים הליכות שאפשר לתאר".

יהונתן הוסיף שרק לפני שלושה חודשים יעקב התחתן, אך הוריו לא יכלו להגיע בגלל המלחמה עם איראן. "הם לא ליוו אותו לחופה, אבל כן ילוו אותו בדרכו האחרונה".

יעקב פינטו הי"ד, בן 25, עולה מספרד, למד בישיבת דרך אמונה בלוד. "עתידו נגדע באכזריות. ליבנו עם רעייתו הטרייה, משפחתו וקהילתו ברגעים קשים אלה", ספדו לו בשכונת רמות. יעקב היה מדריך בישיבה התיכונית החרדית חדוות התורה בשנתיים האחרונות. "מאז הגעתו לארץ עסק בכל ישותו במלאכת הקודש של החינוך", ספדו לו בהנהלת הישיבה. "מתוך אהבה עמוקה לבחורים ומסירות ללא גבול".