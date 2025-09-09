תושבי יהודה ושומרון, הנושאים על כתפיהם את שליחות ההתיישבות והביטחון, מקבלים כעת הזדמנות נדירה: לימודי הנדסאים במימון מלא - ללא עלות וללא שימוש במענק הפיקדון הצבאי.

מדובר במהלך משמעותי שמבקש להשיב לצעירים, לנוער הגבעות ולזוגות צעירים על התרומה היומיומית שלהם לחוסנה של מדינת ישראל. התכנית מאפשרת לרכוש מקצועות מבוקשים, להשתלב בשוק העבודה ולהמשיך להעמיק את העשייה בשטח, במפעלים, במשרדים ובאתרי הבנייה.

בין התחומים המוצעים ניתן למצוא הנדסת בניין, הנדסת חשמל, תוכנה, מכונות ומכטרוניקה, אדריכלות ועיצוב פנים, מכשור רפואי, תעשייה וניהול, ואף מסלול מכינה טכנולוגית להנדסאים. אלו מקצועות שמעצבים את פני ההתיישבות ואת עתיד המשק הישראלי כולו.

הלימודים יתקיימו בסניפי ירושלים ופתח תקווה, במסלולי בוקר של שנתיים או ערב של שלוש שנים, כך שכל סטודנט יוכל לשלבם באורח חייו. בנוסף, בהתאם לביקוש - תישקל פתיחת כיתות בהפרדה מגדרית לטובת מי שזקוקים למסגרת מותאמת.

התכנית ממומנת במלואה, ואינה פוגעת בזכויות אחרות או במענקים המגיעים לתושבים. תנאי הקבלה נוחים במיוחד - נדרשת בגרות בציון עובר בלבד במתמטיקה, אנגלית ועברית. בנוסף, תלמיד שאין לו בגרות יוכל לעבור מכינה בת 9 חודשים במכללה למנהל ללא עלות כאשר בסיומה ימשיך ללימודי הנדסאים.

עבור צעירי יהודה ושומרון, זו הזדמנות חסרת תקדים - לרכוש השכלה מקצועית שתבטיח פרנסה מכובדת ותהפוך לכלי מרכזי בבניין ההתיישבות לדורות.

לימודים במימון מלא, בלי לפגוע במענקים - מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!