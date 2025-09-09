ההתבטאות של ברקוביץ' שעוררה את זעם ח"כ סוכות צילום: באדיבות ערוץ 13

ח"כ צבי סוכות הודיע הבוקר (שלישי) כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד אייל ברקוביץ, בעקבות דברים חמורים שהשמיע האחרון אתמול בתוכניתו "מוריה וברקו" בערוץ 13.

ברקוביץ טען בשידור כי ח"כ צבי סוכות ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' היו "עם ג'ריקנים בדרך לשרוף מקומות של ערבים" ואף הוסיף כי ציוץ "נקמה" של סוכות לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות משמעו קריאה "ללכת להרוג חפים מפשע ביהודה ושומרון".

ההתבטאות הושמעה שעות ספורות לאחר הפיגוע בירושלים שבו נרצחו שישה אזרחים. עם היוודע דבר הפיגוע כתב סוכות בחשבונו רשת X את המילה "נקמה", ציוץ שעורר סערה והפך למוקד להתקפה חריפה מצדו של ברקוביץ.

סוכות ציין כי בכוונתו לתבוע את ברקוביץ בשל דברי השקר שהשמיע. "אייל ברקוביץ' בחר להמציא סיפור שקרי שלא היה ולא נברא. מי שחושב שיוכל לייחס לי עובדות שקריות מבלי לשלם ע"כ מחיר, יגלה בבית המשפט שטעה".