כשנתיים לאחר נפילתו של מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג הי"ד, במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, יוצאת משפחתו יחד עם חברים ומכרים בפרויקט הנצחה ייחודי מסוגו.

במסגרת המיזם תוענק לחווה חקלאית ביהודה ושומרון עגלה נגררת, הכוללת ציוד בנייה, ציוד חקלאי וציוד לתושבים, בשווי של עשרות אלפי שקלים. העגלה תישא את תמונתו של אל"מ שטיינברג הי"ד, לצד ציטוטים שכתב במהלך חייו.

מטרת המיזם היא לתמוך בחוות החקלאיות הפועלות לשמירה על אדמות המדינה. בני המשפחה מדגישים כי מדובר בחיבור ישיר לערכים של יהונתן, שפעל לאורך שירותו לחיזוק ההתיישבות.

עגלה אחת, מורשת שלמה - עכשיו הזמן לתרום ולהיות חלק מהנצחה חיה

"ליוני הי"ד היה קשר מיוחד להתיישבות", שיתפה אביטל חוטר, אחותו של יהונתן, "במהלך תפקידו כמח"ט בנימין היה יוני בקשר רציף עם נקודות ההתיישבות בחוות ובגבעות. הוא העריך את העשייה שלהם ובעיניים שלו הם חלקו איתו את אותה מטרה של ביטחון וסייעו לו בתפקיד, ולכן החיבור שלנו כמשפחה לפרויקט הוא מאוד מיוחד. אנחנו מרגישים שזה מיזם שממש ממשיך את הדרך של יוני בחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל".

יהונתן שטיינברג הי"ד צילום: המשפחה

העגלה לזכרו של יהונתן היא חלק ממיזם רחב יותר בשם "עגלות הגבורה", שמטרתו לגייס 40 עגלות ציוד לעשרות חוות חקלאיות בנגב, בגליל וביהודה ושומרון, לזכרם של 40 לוחמים שנפלו במלחמה.

"אנחנו קבוצה של לוחמים ביחידות מיוחדות ומתחילת המלחמה כל אחד מאיתנו מכיר לצערי לא מעט חברים שנפלו וחשבנו איך יהיה הכי נכון להנציח אותם", סיפר יונתן בן שושן, מיוזמי הפרויקט, "החלטנו ללכת על הפרויקט הזה שיאפשר לחוות החקלאיות לצמוח ולהתרחב מתוך אמונה שאין הנצחה ראויה יותר מהחיבור לאדמה עבורה הם נפלו".

בחרו לתרום לזכרו של יהונתן שטיינברג הי"ד - ולהמשיך את דרכו בחיזוק ההתיישבות