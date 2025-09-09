חברת אל על שמחה הודיעה על מינויו של משה מורגנשטרן לתפקיד מנכ”ל חברת מועדון הנוסע המתמיד.

"מורגנשטרן מביא ניסיון של יותר משני עשורים בתפקידי ניהול בכירים בתחומי הפיננסים והביטוח. במהלך הקריירה שלו הוביל מהלכים אסטרטגיים רחבי היקף ופרויקטי חדשנות טכנולוגיים, בדגש על דיגיטל ו-AI, ששיפרו שירותים והניעו צמיחה עסקית. ניסיונו העשיר מציב אותו כאיש מקצוע מהשורה הראשונה שמהווה מינוי טבעי להובלת המועדון.

בתפקידיו האחרונים כיהן כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים ומנהל חטיבת טכנולוגיות ושירות, כמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה, וכמנהל אגף ביטוח חיים. בתפקידים אלה צבר ניסיון רב בניהול אסטרטגי, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות והובלת תהליכי צמיחה", נמסר מהחברה.

יו”ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי “מועדון הנוסע המתמיד הוא אחד מנכסי הצמיחה החשובים ביותר של אל על. מינויו של משה מורגנשטרן מבטא את החשיבות אותה רואה אל על בחברת המועדון ואת המחויבות שלנו להמשיך ולחזק את המועדון ואת כרטיס ה-Fly Card על מנת להעניק ללקוחותינו את הצעת הערך הטובה והמתקדמת ביותר. אני בטוח שניסיונו הרב והיכולות הניהוליות שהוכיח לאורך השנים, יובילו את המועדון לפסגות חדשות."