הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין פתח אמש את שיעורו השבועי ברמת אלחנן בדברי הספד על הפיגוע בצומת רמות בירושלים וקרא לעם ישראל לחזור בתשובה.

"שבעה יהודים נהרגו על קידוש השם בפיגוע, ועוד ארבעה חיילים נהרגו בעזה", אמר הרב בפתח הדרשה. "הכאב זועק עד השמים".

הרב תיאר בדמעות את כאבן של האלמנות: "היו תלמידי חכמים שנתנו לנשותיהם כסף לקנות בגד חדש לראש השנה. האשה קנתה את הבגד ואמרה 'זה יהיה לשמחת החג', כעת הבגד בוכה - מה שמחה ומה חג. האשה צועקת: 'איפה השמחה ואיפה החג?' היא יושבת בדד, תראה את הבגד ורק תבכה".

בדבריו קישר את הפיגוע לליקוי הלבנה שהתרחש שלשום. "זה סימנים ברורים של צרה. ליקוי לבנה הוא סימן שצריכים לחזור בתשובה".

"אם היינו בוכים לה' ומתקרבים יותר בלימוד תורה ובתפילה בכוונה, מסתמא היינו מונעים את זה", אמר הרב. "מאחר ולא עשינו, בא הקדוש ברוך הוא ולקח מאיתנו עדת תלמידי חכמים".

בתשובה לשאלה מה צריך להתחזק, הביא הרב את דברי חמיו הרב יוסף שלום אלישיב: "כל אחד יודע את נגעי לבבו, וכל אחד יודע בעצמו מה עליו להתחזק. שיפשפש במעשיו ויתקן את דרכיו.. צריכים כולנו להתארגן יחד ולהתחזק בלימוד התורה, ולפייס את הקדוש ברוך הוא שגם הוא בוכה".

בסיום דבריו קרא הרב: "צריכים להרבות בתפילה ובקידוש השם, ולהרבות באהבת אחים, שיהיה שלום בית חזק. בעזרת השם ושלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו".