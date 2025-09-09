משפחות שכולות ממלחמת חרבות ברזל, החברות פורום הגבורה, תקפו בחריפות את דבריו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שטעם כי חיילי צה"ל בעזה נפלו ב"מלחמה פוליטית".

"גולן תתבייש. יקירנו הגיבורים, יצאו לקרב חדורי מטרה, ברורים בצדקת הדרך, נחושים להגן על אזרחי ישראל ולהביא ניצחון, ואתה אומר שהם נפלו במלחמה פוליטית? תתבייש, חזור בך, אינך ראוי לנופלים, אינך ראוי לדרגות שעל כתפיך, אינך ראוי להנהגה. אנחנו קוראים לרמטכ"ל ודובר צה"ל - גנו את אמירתו של גולן. עימדו על כבודם וזכרם של הנופלים", כתבו המשפחות.

הן דרשו ממערכת הביטחון, בעיקר מהרמטכ"ל ודובר צה"ל, לגנות את דברי גולן ולפעול כדי להעמיד אותו במקום. "תתבייש, אינך ראוי לנופלים, אינך ראוי לדרגות שעל כתפיך, אינך ראוי להנהגה," הוסיפו.

גולן כתב אתמול ברשת X: "יום אחד עם עשרה הרוגים. 904 חיילים נהרגו במלחמה פוליטית שנתניהו מסרב לסיים. נתניהו לא רק חלש בביטחון - נתניהו מסוכן לביטחון: מימון חמאס, יועצים בכסף קטארי, הכישלון האדיר בעזה - הכל רשום עליו. ראש הממשלה שבמשמרתו קרה לנו האסון הגדול ביותר מאז השואה חייב ללכת".