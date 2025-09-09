בג"ץ קבע אתמול כי המדינה תעדכן עד 16 בנובמבר האם תקדם מדיניות גיוס לאזרחים הערבים או תסדיר את הנושא בחקיקה.

הדיון התקיים בבהרכב בו השתתפו הנשיא יצחק עמית והשופטים דוד מינץ ויחיאל כשר.

העתירה הוגשה על ידי מרדכי יאיר בלנס, אזרח חרדי, נגד שר הביטחון והיועמ"ש. העותר דורש להורות למדינה לשלוח צווי גיוס לכל אזרחי ישראל, כולל ערבים, או להפנותם לשירות לאומי-אזרחי.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי קיים "סטנדרט כפול" במדיניות הגיוס. אימוץ אכיפה וסנקציות נגד החרדים בלבד "יוצר מראית עין של אכיפה סלקטיבית פסולה", כתב פוקס.

היועמ"ש גלי בהרב-מיארה הבהירה כי אין בסיס לטענה בדבר פגיעה בשוויון "בשל ההבדל המשמעותי בין מאפייני שתי הקבוצות". עם זאת, שינוי המדיניות נמצא בשיקול דעת הממשלה.

בעמדת הממשלה נטען כי אין מדיניות מוסדרת בנושא, ושאלות של פטור כללי חייבות להיקבע בחקיקה ראשית. כיום ערבים יכולים להתנדב לשירות ביטחון, ובקשותיהם נבחנות פרטנית.

לאחר העדכון בנובמבר יבחן בג"ץ כיצד להמשיך בטיפול בעתירה.