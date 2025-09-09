דגן עם חבר בית הנבחרים צ'ייס טראמנט צילום: רועי חדי

יממה לאחר מרתון הזומים של ראש מועצת שומרון עם חברי הסנאט והקונגרס בארה"ב ולאחר בליץ הפגישות המדיניות עם חברי הממשלה ההונגרית, אירח ראש מועצת שומרון את חבר בית הנבחרים צ'ייס טראמנט מפלורידה לסיור.

לאחר הסיור קיימו השניים ישיבת עבודה ארוכה. ראש מועצת שומרון הראה לחבר בית הנבחרים את מפות הריבונות, והסביר לו את החשיבות שבהחלת ריבונות ביו"ש ומניעת מדינה פלסטינית.

טראטמנט אמר: "לעולם לא יהיה פירוד בין ארצות הברית לישראל. אני כאן כדי לומר לכם שאתם לא לבד. אנחנו כאן כדי לעבור את זה אתכם. אנחנו רוצים לדחוף לעבר ריבונות אמיתית. הרעיון הזה של פתרון שתי מדינות פשוט לא יעבוד כאן, זוהי האדמה של ישראל. ואנחנו הולכים לקחת חלק ולדרוש זאת.

ראש המועצה השיב "זה כבוד עבורנו לארח אותך בשומרון, ארץ התנ"ך. אנחנו מעריכים מאוד את המנהיגות שלך ואת השותפות שלך. אנחנו יודעים, במיוחד בימים לא פשוטים אלה, שאנחנו, היהודים החלוצים שחיים את התנ"ך ויהודה ושומרון, לא לבד. ואתה יודע שגם אתם לא לבד. ואנחנו יחד עם אותם ערכים עבור הצדק ההיסטורי בעולם. אנחנו יחד כדי לשמור על המצב הביטחוני של ארה"ב ומדינת ישראל. ואנחנו יחד לנצח.

אני מאוד מעריך את התמיכה שלך בנושא הריבונות על יהודה ושומרון, במיוחד בימים לא פשוטים אלה, בהם הנשיא מקרון ומנהיגים בורים אחרים מתחילים ליצור מצב שיחריב אותנו כאן, ומשקרים שזה שטח כבוש ויוצרים מדינה פלסטינית שתבוא לבטל את עתידה של מדינת ישראל. תודה רבה לך על התמיכה בנושא הריבונות", סיכם.