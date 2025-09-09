הערב (שלישי, 9.9) בשעה 21:00 יתקיים כנס זום בהובלת חיה ממן, מייסדת מרכז "בקרוב זה בא", בו תוצג שיטה ייחודית לאימון לזוגיות שזכתה להצלחה והובילה למעל 170 חתונות. ההשתתפות פתוחה וללא תשלום.

השיטה, שהתבססה בשנים האחרונות בציבור הדתי־לאומי, מציעה כלים רגשיים ופרקטיים להתמודדות עם חסמים בזוגיות, בניגוד לעצות כלליות או תמיכה מזדמנת. "אני פוגשת כל כך הרבה רווקים ורווקות איכותיים, נבונים וטובים, שנתקעים מול חסמים רגשיים וחברתיים", אומרת ממן, "הרגע שבו את רואה אותם פורצים דרך ומגיעים בע"ה לחופה - זה רגע שלא ניתן לתאר במילים".

לדברי ממן, האימון לזוגיות הפך למקצוע של ממש. "זה לא קסם", היא מדגישה, "זו שיטה מדויקת שפשוט מקדמת ועובדת".

בכנס הערב תדגים ממן כיצד נשים עם נטייה להקשבה ורצון לעזור יכולות להפוך את הכישורים הללו למקצוע עם השפעה. "השיטה שלנו נותנת למאמנות את הכלים להבין את החסמים, לסלול מסלול ברור לחתונה - ובעיקר, להיות כתובת מקצועית לרווקים".

בנוסף להיבט השליחותי, ממן מתארת גם את הפן הכלכלי של התחום. "אני רואה בוגרות שהתחילו מתחביב של עזרה לחברות, והפכו את זה למקצוע שמאפשר להן לבחור מתי לעבוד וכמה להרוויח".

הכנס פתוח למחנכות, יועצות, מדריכות, מאמנות אישיות - ולמעשה, לכל אישה שחשה בליבה שליחות ורצון ללוות רווקים ורווקות בדרך אל הקמת בית.

