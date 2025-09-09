רבה הספרדי של ביתר עילית הרב יצחק מועלם פרסם מכתב חריף נגד יוזמות של "ערבי סליחות" הנערכים בליווי כלי נגינה ונגינת נשים.

הרב כינה את התופעה "פרצה חמורה בקדושת עם ישראל ובמסורת הקדושה של יהדות תימן".

במכתבו הביע הרב כאב על כך שימים של קודש ויראה הפכו ל"מופעי תרבות חלולים". לדבריו, מדובר בפגיעה במסורת שדורות רבים מסרו נפשם לשמור עליה בטהרתה.

הרב הדגיש כי מסורת תימן ידועה באמירת הסליחות "בהשתפכות הנפש, בדמעות ותחנונים, ללא תוספות זמר וכלי שיר". הכנסת כלי נגינה לערב הסליחות, ובפרט נגינת נשים, מהווה לדבריו פגיעה חמורה בחומות הצניעות והקדושה.

במכתבו ביקר הרב גם את המשתתפים ביוזמות אלו, כולל אלו הנראים "חרדים לדבר ה'". לדבריו, הם "שותפים לפשע זה לקעקע את יהדות תימן".

הרב הזהיר כי תופעות אלו עלולות "לפתוח פתח רחב לזלזול בקדושת בית הכנסת ותפילת הסליחות, ולהפוך את ההכנה לימים הנוראים למופע תרבותי חלול".

בסיום המכתב קרא הרב "לשוב לאורח הדרך של אבותינו - תפילת הסליחות בצניעות, בפשטות, מתוך לב נשבר ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא".