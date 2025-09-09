שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה הבוקר (שלישי) להטיל סנקציות אזרחיות על קרובי משפחה ותושבי הכפרים של המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים.

כ"ץ הורה להרוס כל מבנה שאיננו חוקי בכפרים ולשלול 750 רישיונות תעסוקה והיתרי כניסה לישראל, בהתאם להמלצת מערכת הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן.

הלילה פעלו כוחות צה"ל מחטיבת בנימין בכפרים 'קטנה' ו'אלקוביבה' למיפוי בתיהם של המחבלים מחמד טהה ומותנא עומר, שביצעו את הפיגוע הרצחני בצומת רמות אתמול.

צה"ל נערך להריסת בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות צילום: דובר צה"ל

הכוחות ממשיכים לסרוק את האזור ומתחקרים חשודים רבים - כולל בני משפחותיהם של המחבלים.

אמש הגיע הרמטכ"ל לנקודת תצפית על הכפר ממנו יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני בצומת רמות בירושלים.

במהלך הסיור, שנערך ביחד עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד חטיבת בנימין ומפקדים נוספים, התקיימה הערכת מצב בנוגע להתפתחויות המבצעיות האחרונות.

הרמטכ"ל בהערכת מצב ביו"ש צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל הבהיר: "אנחנו נמצאים כאן אחרי פיגוע קשה מאוד בלב ירושלים. הנחתי על סגר מלא של המרחב ממנו יצאו המחבלים. נמשיך במאמץ מבצעי ומודיעיני נחוש ומתמשך, נרדוף אחרי קיני הטרור בכל מקום ונסכל את תשתיות הטרור ומארגניו".

זמיר ציין כי צה"ל נמצא בעיצומו של יום פעילות אינטנסיבי בכל הגזרות, תוך הרחבת הפעולה להכרעת חמאס.

בנוגע לנטרול המחבלים אמר: "המחבל נוטרל על ידי לוחם צה"ל מחטיבת החשמונאים ואזרח נוסף. זו דוגמה לקצה המבצעי שמצופה מלוחמי צה"ל. הערכה רבה על קור הרוח והחתירה למגע שהם הפגינו".