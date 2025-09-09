נתקל באנטישמיות באדיבות המצלם

הצלם החב"די חיים טויטו ומשפחתו נתקלו בתקרית אנטישמית במהלך חופשה משפחתית בוונציה.

עובר אורח ניגש אליהם וצעק קריאות עוינות נגד ישראל ועם ישראל, ביניהן "Free Palestine".

טויטו, המתעד מזה יותר מעשור אירועים בינלאומיים ויהודיים בארץ ובעולם, סיפר כי זו הפעם הראשונה שהוא נתקל באנטישמיות כזאת בטיול משפחתי.

"באנו לנופש רגוע, ולפתע הוטחה בנו שנאה על רקע יהדותנו", אמר טויטו. "יהודי נשאר יהודי בכל מקום בעולם ולא משנה כמה נחשוב שאפשר להסתיר סממנים. הם יכולים לנסות להפחיד אותנו, אבל אנחנו עומדים זקופים, בגאווה יהודית".

טויטו הוסיף והזכיר את דברי הרבי מליובאוויטש: "הרבי לימד אותנו שאת החושך לא מגרשים במקלות, אלא בהוספת אור. עם ישראל חי וחזק מתמיד, ואנחנו נמשיך בגאווה יהודית להאיר בכל מקום בעולם".