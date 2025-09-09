יממה לאחר הפיגוע הקטלני בירושלים שבוצע על ידי שני מחבלים שיצאו מכפרים באזור רמאללה, פרסם הבוקר (שלישי) הכתב דורון קדוש בגלי צה"ל כי במהלך השבועיים האחרונים התרחשו שתי תקריות ביטחוניות חריגות בעיר רמאללה.

במהלך אחד מהאירועים, כוחות צה"ל תפסו אמל"ח איכותי, כולל חומר נפץ תקני, שככל הנראה נגנב מצה"ל על ידי גורמי טרור ברמאללה. סוג האמל"ח לא הותר לפרסום, אך אם הוא היה בשימוש בפיגוע נגד כוחות צה"ל, האירוע היה יכול להיגמר בתוצאה קטלנית.

בנוסף לכך, במערכת הביטחון עוקבים אחרי אירוע נוסף שהתרחש ברמאללה, בו התפוצצה מכונית תופת בסמוך לקניון מרכזי בעיר. ההערכה היא שמכונית התופת התפוצצה בטעות, והייתה אמורה להתפוצץ במועד ובמקום אחר. גורמי הביטחון מנסים להתחקות אחר מי שעומדים מאחורי האירוע הזה.

שני האירועים הללו מצביעים על התחממות שמזהים במערכת הביטחון ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה, במיוחד בגזרת רמאללה ובנימין.