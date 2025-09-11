בכיר המוסד לשעבר עודד עילם, וכיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שוחח עם ערוץ 7 על השיקולים שקדמו לתקיפה בקטאר ועל המשמעויות האזוריות שלה.

בהתייחס לטענה לפיה התקיפה בקטאר מסכנת את גורל החטופים, מזכיר עילם כי המציאות היא ש"עצם העובדה שהם בידי חמאס מהווה סיכון, ולא מהלכים שעושים במקומות שונים כדי לנסות ולקדם עסקה או לפגוע בארגון. מבחינת היחס שלו לחטופים חמאס לא מושפע מהאירועים האלה, כי הוא רואה בהם נכס אסטרטגי".

עילם מציין כי לתקיפה היו מספר מטרות ו"אחת החשובות והראשוניות הייתה לקדם עסקה, גם אם זה נשמע מוזר. המו"מ נתקע כי חמאס מסרבים למתווה טראמפ. הם מבינים שהמשמעות היא שביום הראשון עליהם להיפרד מהנכסים המשמעותיים ביותר שבידיהם, כלומר החטופים, ולסמוך על זה שטראמפ ירסן את ישראל".

במציאות כזו, שבה החמאס מסרב לעסקה מבקשת ישראל להביא להזזתו מסרבנותו גם בדרך זו של תקיפה ופגיעה בשלושת בכירי הארגון המייצגים את הקו הנוקשה מול ישראל, ח'ליל אל־חיה, זאהר ג'בארין וחוסאם בדראן. בהקשר זה מציין עילם כי בדרך כלל מנהיגי השטח של חמאס מייצגים קו נוקשה יותר מזה של שוכני המלונות שמטעמי נוחות מציגים קו מתון יותר, ואולם במקרה זה השלושה המדוברים ייצגו קו הפוך, נוקשה יותר מזה של אנשי השטח, מנהיגי הארגון שבעזה, ולמעשה השלישייה הזו מנעה התקדמות כלשהי במו"מ.

מסר נוסף שאותו ביקשה ישראל להעביר בתקיפה נועד לא רק למנהיגי הטרור אלא גם למדינות האזור: "ישראל לא מקבלת יותר את התפיסה שהיא לא תגיע למקומות מסוימים ושיש לאנשי חמאס מטרייה אווירית במקומות מסוימים. התובנה הזו תהדהד גם בטורקיה וכבר המצרים בלחץ. יש לזה אפקט מצטבר. חמאס הופכים להיות חיות נרדפות. קשה לראות מקומות שירצו לתת להם חסות חוץ מאיראן ותימן".

מסר נוסף שמעבירה ישראל הוא מסר ישיר לקטאר ולפיו ישראל קצה בתיווך הדו פרצופי של קטאר. התחושה היא שאנשיה מפעילים מניפולציות שלא מובילות לשום מקום, ולישראל אין ברירה אלא לשבור כלים גם מול קטאר.

"ויש כאן גם מסר לאיראנים. הפרוקסי המשמעותי ביותר שלהם שעוד עומד על רגליו היא קטאר שהיא בעלת ברית של ארה"ב שמחזיקה בשטח קטאר את הבסיס הגדול ביותר שלה ועצם העובדה שישראל לא מהססת לפגוע גם במדינה הנחשבת לבעלת ברית עם ארה"ב מעבירה מסר חריף לאיראנים ולכל האזור".

"כולם עכשיו יגנו גם באו"ם וגם במדינות אירופה, כי פגענו בטריטוריה ריבונית של מדינה שאינה מדינת אויב. חשוב לזכור שהפעם היחידה שישראל נהגה כך ולקחה על כך אחריות היתה באוקטובר 85' כשהפצצנו את מטה אש"ף בטוניס. בשאר הפעולות לא לקחנו אחריות. כאן יש הצהרה שמסכנת אותנו מבחינת החוק הבינלאומי, אבל ישראל לקחה את הסיכון בידיעה שהמטרה שווה".

ההשלכות של הפעולה יכולות להשתנות לפי תוצאותיה לכשיתבררו. על כך מעיר עילם כי צוות מז"פ צרפתי הגיע לקטאר ויש לראות בכך רמז לגבי הצלחתה של הפעולה. כך גם העובדה שעוד לא ראינו התבטאות תקשורתית של מי מהנפגעים יתכן וגם היא רומזת להצלחת האירוע, "אבל אנחנו לא יודעים מה התוצאות כי זה דפוס הפעולה של חמאס שלא מאשר נפגעים. נזכיר את מוחמד דךף שרק חודשים לאחר האירוע אושר שהוא הרג. כך היה אצל נסראללה ואחרים".

"האירוניה היא שהראשון שגינה את "הפעולה התוקפנית הברברית הפחדנית שפגעה בריבונות קטאר" היה לא אחר מאשר נשיא איראן, למרות שרק ביוני הם עצמם תקפו את קטאר", מזכיר עילם ומוסיף: "המסר לאיראנים הוא שישראל מודל 2025 היא לא מה שהם הכירו. ישראל יצתאה מכל התפיסות והקונספציות הקודמות ולא נהסס לפעול בכל זירה שממנה נזהה איומים".

עוד ביקשנו את התייחסותו של עילם להשפעות על העולם הערבי של הדיווחים הישראליים על מחלוקות בצמרת מערכת הביטחון סביב הפעולה קודם ביצועה. "כל הדיונים האלה שיוצאים החוצה מיותרים לחלוטין. לפני שמבצעים פעולות יש כאלה שחושבים כך או אחרת, ולא חשוב מה נאמר ועל ידי מי אלא מה הוחלט ומה הייתה התוצאה".

המדינות שסביבנו שאינן דמוקרטיות לא מבינות זאת כך. "הם מפרשים זאת בכך שהמערכת הצבאית שלנו חלוקה ולא החלטית, וזה במידה רבה מגמד את ההישגים שלנו. מאוד חבל שהדברים האלה יוצאים החוצה וחבל שמהדהדים אותם כי באמת אין להם משמעות כי תמיד יש ויכוחים וחלקם נוקבים, חלקם עם צעקות, אבל מה שחשוב הוא התוצאה הסופית וזו ההחלטה שמתקבלת".