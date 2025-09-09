יעל כוטל, אחותו של סמל גדי ז"ל (20) מקיבוץ אפיקים שנפל אתמול במארב מחבלי חמאס בעזה, סיפרה על דמותו שהיתה עבורה מקור להשראה.

"זה שבר גדול, מצב שלא העליתי על דעתי. תמיד הייתה לנו הרגשה שזה גדי, שהוא ידע לשמור על עצמו. זה נכון מה שאומרים, באמת לוקחים את הטובים ביותר", אמרה בכאב בראיון לכאן רשת ב'.

לפני שבוע, יעל ואחיה, ששלוש שנים מפרידות ביניהם, ציינו יום הולדת יחד: "לפני יומיים קניתי לו בושם, כבר חיכיתי לתת לו אותו. אתמול דיברנו בטלפון בסביבות 23:00, שעות לפני התקרית. הוא היה מצחיק כהרגלו".

את אחיה תיארה כ"בחור עם חלומות גדולים, שרצה לעשות שירות משמעותי, להקים משפחה ופשוט לעשות מה שהוא הכי אוהב.

הוא היה תורם המון, התגורר בעוטף למשך תקופה, עוד לפני שהתגייס. הוא התנדב בבית הספר בעין גדי, אליו פונו ילדים מהעוטף אחרי טבח 7 באוקטובר. הוא ליווה אותם, אין דברים כאלה. הוא רצה מאוד להיות אבא, להיות בעל משפחה. הוא אומנם לא מיהר, אבל לא יכול היה לחכות להיות", הוסיפה.