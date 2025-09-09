לוחם מילואים אותר הבוקר (שלישי) ללא רוח חיים ביום חתונתו. הלוחם, בן 31, נמצא ירוי בדירתו בעיר וצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו במקום.

נסיבות האירוע נבדקות.

לפני כחודש, אותר ללא רוח חיים ביער שוויץ סמוך לרמת פוריה סרן במילואים יוסף חיים אשרף בן 28, מיחידת הניוד של אוגדת המילואים 99 שנלחמת בעזה. ההערכה היא ששם קץ לחייו.

בסוף חודש יולי התאבד רועי וסרשטיין, לוחם מילואים בן 24 מנתניה, ששירת כחובש פינוי בחטיבת השריון 401. וסרשטיין שירת בחוליית פינוי רפואית ולקח חלק בפעולות קשות במיוחד שכללו פינוי פצועים וחללים משדות הקרב. מאז פרוץ המלחמה, שירת יותר מ-300 ימי מילואים, וסיים את סבבו האחרון רק לפני כחודשיים, בסוף מאי 2025.

על פי עדויות חבריו ובני משפחתו, רועי דיבר בחודשים האחרונים על חוויות קשות מאוד שעבר במסגרת שירותו, והתקשה להתמודד עם המראות הקשים שנחשף אליהם.

ימים ספורים לפני כן נמצא ללא רוח חיים בביתו באופקים חייל המילואים אריאל מאיר טמן ז"ל, שעסק במלאכת זיהוי גופות בעת שירותו הצבאי. מאז 7 באוקטובר טמן היה חלק ממערך זיהוי הגופות של צה"ל והתמודד עם בעיות נפשיות. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת לבחינת נסיבות מותו.