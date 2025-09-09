י', אברך תושב ירושלים שנטרל את אחד המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בצומת רמות, שחזר את הרגעים בהם הבין שהוא נמצא בזירת פיגוע וחייב להגיב.

"באותו בוקר, היו עיכובים מאוד לא מוסברים בתחבורה הציבורית וככה מצאתי את עצמי בצומת רמות, שזה מקום שבדרך כלל אני לא נמצא בו. היו שם מאות אנשים והאמת שזה הרגיש לי די לא בטוח. חלפה לי בראש המחשבה של שאם יהיה פה פיגוע - זה ייגמר לא טוב", סיפר י' בראיון לכאן רשת ב'.

הוא הוסיף "התחילו להישמע היריות הראשונות. לקח לי כמה שניות להתאפס. אנשים התחילו לצעוק 'פיגוע' ולברוח, כשברגע הראשון אני מצטרף אליהם. אחרי כמה צעדים עצרתי. הבנתי שאני יכול לרוץ יותר מהר מרוב האנשים בתחנה. הייתה שם אישה על כיסא גלגלים ממונע, הבנתי שאין לה שום סיכוי בסיטואציה הזאת, ואז הסתובבתי וחזרתי לזירה".

בשלב זה הוא חבר לאזרח חרדי אחר שגם הוא היה חמוש. "הוא בחור אמיץ במיוחד, גיבור אמיתי. הוא הגיע מחוץ לתחנה והוא זינק אל מאחורי האוטובוס. אנחנו לא מסתערים מיד אלא תופסים מחסה, ומנסים לירות דרך הכוונות כשיש יש לי סך הכל עשרה כדורים במחסנית.

הקרב התנהל בשלבים; המחבלים מעט התרחקו, התעייפו קצת, ואני ניצלתי את ההזדמנות לזנק קדימה ולהסתתר מאחורי בטונדה. תוך כדי הם מבצעים כל הזמן ירי לעברנו. בסוף אני שוכב מאחורי בטונדה נוספת, ושם אנחנו מצליחים לפגוע תחילה במחבל הראשון. הוא נפל וחבר שלו בא לעזור לו - אז פגענו גם בו. אז גם נגמרה לשנינו התחמושת, לוחמי חטיבת החשמונאים חברו אלינו", שחזר.

כשמסתיים הקרב עם המחבלים, י' מסתכל באימה, על הזירה סביבו. "היו שם מראות מאוד קשים. לראות יהודים מתבוססים בדמם על אדמת ארץ ישראל. מראות של אנשים פשוטים, חלקם מבוגרים. המחבל לא נלחם נגד שוטרים או מחבלים, הוא נלחם נגד אנשים פשוטים שעומדים בתחנה בלי יכולת להגן על עצמם".

הוא גם הסביר מדוע בחר שלא להזדהות: "אני באופן אישי לא רוצה את החשיפה הזו. אבל כן חשוב לי להעביר את המסר - הצלחתי להציל חיים, מצאתי את הכוחות להתמודד. אם לא הייתי פועל כך, הייתי מתחרט כל החיים".