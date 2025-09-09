המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה היום (שלישי) על מעצרם של ארבעה קצינים, שניים מהם עדיין בשירות פעיל, בחשד שהעבירו מידע מודיעיני רגיש מתוך המערכת לגורמים עבריינים.

אחד העצורים הוא קצין משטרה לשעבר, ששירת בעבר כחוקר בצוות התביעה במשפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתיקי האלפים.

על פי הודעת המשטרה, החקירה הסמויה של מח"ש העלתה כי הקצינים, בהווה ובעבר, חשודים בקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן בעבירות על חוק הגנת הפרטיות. בתמורה להדלפת המידע, קיבלו השוטרים לכאורה טובות הנאה שכללו מימון נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון יוקרתיים.

במסגרת הפרשה נעצרו שלושה חשודים נוספים המזוהים עם ארגון הפשע: בכיר בארגון ושני אנשי כספים שלו. על פי החשד, הפעילות העבריינית שבמרכזה עמדה הפרשה כללה רשת הימורים בלתי חוקיים, מתן קווי אשראי למהמרים וגביית הלוואות בריבית.