בהקלטות שנחשפו באתר וואלה, הביע ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, ואמר כי בתקופת כהונתו היא "נרתמה לסייע במאבק בפשיעה בחברה הערבית".

לדבריו, תפקידה הוא לאפשר יישום מדיניות חוקית, אך "הממשלה הנוכחית עסוקה בג'ובים ובפוליטיקה - ולכן היא נאלצת לעמוד מולה כשומרת סף".

בנט פרס את תפיסתו ביחס למערכת המשפט והבהיר כי אינו תומך ברפורמה כפי שנוסחה בממשלה הקודמת. לדבריו, מערכת המשפט בישראל איטית ולא יעילה, וגוררת סחבת שמקפיאה את הכלכלה ופוגעת באזרחים. "סכסוך אזרחי לא אמור להימשך שנים - אלא שבועות או חודשים", אמר.

הוא גם התחייב כי לאחר הקמת הממשלה הבא יפעל לכינון מיידי של ועדת חקירה ממלכתית למחדלי השבעה באוקטובר ויתייצב בפניה.

"בניגוד אלי נתניהו עסוק בלהפיל אחריות על כולם - על השב"כ, על הצבא, על היועצת המשפטית לממשלה, אלוהים יודע מה הקשר בכלל. אם אתה כל כך חסר אונים, במשך 15 שנה לא הצלחת לתפעל שב"כ, צבא, מודיעין, מוסד ומשרדי ממשלה - וגם לא טיפלת בצד האזרחי כפי שהתגלה בדוח המבקר - אז אם כולם אשמים ורק אתה לא, תפנה את הדרך למישהו טוב ממך. ויש הרבה טובים ממך", דברי בנט.