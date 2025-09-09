יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), הכריז היום (שלישי) מלחמה על חדירת ארגוני הפשיעה למכרזים ציבוריים, והגדיר את פעילותם כפעולת טרור לכל דבר.

הדברים נאמרו בדיון משותף של ועדת הפנים עם הוועדה לביטחון לאומי, שעסק בתופעה של השתלטות גורמים עבריינים על מיזמים ותקציבים ממשלתיים.

"הדיון היום הוא חלק מהמאבק הרחב שלנו בארגוני הפשיעה", פתח קרויזר את הדיון. "לאחר חוק הפרוטקשן וחוק המאבק בכלי הנשק שחוקקתי, אנחנו מתמקדים עכשיו בלב ליבה של הפעילות העבריינית - חדירת ארגוני הפשע למכרזי ממשלה, שמאפשרת להם לגנוב כסף מהקופה הציבורית ולפגוע בביטחון הלאומי".

קרויזר השווה באופן ישיר בין ארגוני הפשיעה לארגוני טרור והדגיש את הסכנה הנשקפת מהם למדינה. "ארגוני הפשיעה הם ארגוני טרור שפוגעים במדינה מבפנים", אמר. "הם ממוטטים את החברה, גונבים את הכסף שלנו באמצעות מכרזים מפוקפקים, ומהווים איום ממשי על יציבות המערכת השלטונית".

הוא הוסיף ותיאר את דרכי פעולתם: "אנחנו לא יכולים להרשות להם להמשיך ולפעול באין מפריע. הם מנצלים פרצות בחוק, מפעילים איומים ואלימות ומנכסים לעצמם משאבים של הציבור. המאבק בהם הוא מאבק ביטחוני, כלכלי וחברתי מהמעלה הראשונה".

במהלך הדיון הוצגו נתונים המצביעים על נזק שנתי של מיליארדי שקלים לקופת המדינה כתוצאה מהתופעה. לאור חומרת המצב, קרא ח"כ קרויזר לכלל הגורמים הרלוונטיים לגבש תוכנית פעולה לאומית משולבת, שתמנע מגורמים עבריינים גישה למכרזים ציבוריים.

"אנו נמשיך ונפעל עד שנראה שהמדינה ניצבת איתן מול גורמי הפשיעה", סיכם קרויזר. **"המאבק הזה לא ייפסק, כי הריבונות והביטחון של אזרחי ישראל עומדים על הפרק".