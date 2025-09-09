תיעוד ההשחתה Shomrim North West London

שני בתי כנסת ובית פרטי בשכונה היהודית גולדרס גרין שבלונדון הושחתו בשבוע האחרון. גבר אנטישמי תועד כשהוא מורח צואה על הקירות והכניסות למבנים.

מצלמות האבטחה שהתקינו מתנדבי ארגון השומרים בצפון-מערב לונדון תיעדו את המעשה, והסרטונים הועברו למשטרה.

בארגון אמרו כי מדובר ב"מעשה אנטישמי מתועב שמכוון נגד בתי תפילה וחברי הקהילה. זה מגעיל ומבזה, וחובה ללכוד את האחראי ולמצות עמו את הדין".

תיעוד אחד מהתקריות Shomrim North West London

במשטרת לונדון אישרו כי מדובר בנזק לרכוש ממניע דתי. מפקח המשטרה האזורי, טוני בליס, ציין כי "זהו מעשה דוחה ומזעזע, ואנו קוראים לציבור לסייע בזיהוי החשוד. לא נסבול התנהגות כזו בשום אופן".

לדבריו, המשטרה פועלת מול נציגי הקהילה על מנת לספק תחושת ביטחון, ויחידת ביטחון הקהילה פועלת בזירוז לאיתור המבצע. נכון לעכשיו, לא נעצרו חשודים.

חברת הפרלמנט שרה סאקמן, המייצגת את אזור פינצ'לי וגולדרס גרין, ביקרה באחד מבתי הכנסת שנפגעו, ואמרה, "אין מקום לשנאה ואנטישמיות בקהילה שלנו. לא ניתן לשנאה לנצח".