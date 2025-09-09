עו"ד איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית ז"ל, הגיע יחד עם הורים שכולים נוספים מול ביתו של הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, על מנת להביע מחאה על מה שנראה בעיניהם כחזרתם לשגרה של האחראים לאסון השבעה באוקטובר.

"הגענו אתמול בערב לביתו של הרצי הלוי כדי להזכיר לו שלא שכחנו ולא סלחנו", אומר בונצל בראיון לערוץ 7. "הדרישה שלנו לחקירה שלו כדי להגיע לחקר האמת בעינה עומדת. הזמן עושה את שלו ויש תחושה שהדברים מתמסמסים. באנו להודיע לו שזה לא יקרה. לא נאפשר את מסמוס הדברים".

"זעקנו את זעקתנו כשאמרנו לו שהכאב שלנו לא יעבור לעולם, ולכן גם הדרישה שלנו להעמיד לדין פלילי אותו ואחרים שכשלו במערכה, שיעמוד מול ועדה בעלת סמכויות ענישה פליליות, כדי להושיב מאחורי סורג ובריח את אותם אשמים".

בדבריו מבטא איציק בונצל את התסכול לנוכח מה שנראה כחזרה של אותם אחראים לשגרת יומם. "אנחנו רואים סרטונים של האחראים לכשל שהמשיכו בדרכם. הם נופשים, יוצאים למסעות אופניים, נוסעים לחו"ל, חליוה יוצאים לסקי במקומות שונים בעולם. הם חזרו לשגרה וחושבים שאנחנו נשכח, ולכן הגענו לשם וזעקנו במגפונים. אנחנו יודעים שהוא שמע כי הוא היה בבית. ראינו וילונות נסגרים ואורות כבים בבית. [הגיעו אנשי אבטחה של צה"ל וניידות משטרה ואמרנו שאנחנו לא קפלניסטים, לא נפר את החוק ולא נשפוך צבע אדום בכניסה לבית שלו, אבל באנו להודיע לו שלא נרד מהדרישה שלנו להעמיד אותם לדין".

מוסיף בונצל ואומר כי התחושה היא שככל שהזמן עובר גם הכעס בציבור הישראלי הולך ומתמסמס. אירועים קשים הפוקדים את המדינה, כמו הפיגוע הקשה ונפילת הלוחמים אתמול, משכיחים ו"נראה שהמדינה ממשיכה קדימה".

"אנחנו רואים שלמרות הדרישה שלנו להקמת ועדת חקירה עם סמכויות ענישה פליליות, זה לא קורה. לכן היה חשוב לנו לעשות זאת ונעשה את זה גם מול ביתו של חליוה, גם מול ביתו של מפקד 8200, גם מול בית מפקד פיקוד דרום ואחרים. נזכיר להם שאנחנו לא הולכים לשום מקום".

ומה באשר לנתניהו וגלנט? האם גם מולם יש כוונה להפגין? בונצל משיב: "בניגוד לאחרים, נתניהו לא יוצא לחופשות סקי כשאנחנו בוכים בבתי העלמין. ראיתי את חליוה חותם הסכם עבודה עם חברת נשק ישראלית ודאגתי שההסכם יבוטל. נתניהו יצטרך לתת תשובות לאותה ועדת חקירה. לכולם יש חזקת חפות, אבל כשאני פותח רשתות חברתיות ורואה את אותם אנשים שלא נושאים בתפקידים רשמיים חוזרים לחיים טובים, כשהם משומנים בפנסיה של מאה אלף שקל, נוסעים, מטיילים, ומגיעים לחופים מקסימים, אני מזכיר להם שהטיול הבא שלהם יהיה לוועדת החקירה".

"גם נתניהו עצמו אמר שמול הוועדה הוא ייתן את כל התשובות לכל השאלות. אני לא רואה אותו מתחמק מהדבר. אם אראה אותו בחוף הים כשאני עומד ובוכה בבית העלמין נפגין גם מולו", אומר בונצל ובהתייחס לדברי נתניהו על הצורך בהקמת ועדת חקירה ממשלתית ולא ממלכתית, הוא מוסיף: "חשוב מאוד שנתניהו לא מתחמק מהסוגיה הזו והוא מדבר עליה. הוא צודק כשהוא אומר שהועדה לא יכולה לקום על ידי מי שמינה את עצמו לנשיא העליון, כי לעניות דעתנו גם שופטי בג"ץ גרמו נזק עצום לפני ובתוך המלחמה, כמו בפסק הדין על התפריט של המחבלים הנוראים והאיומים. כשנתניהו מדבר על זה אני מבין שהוא לא בורח מההתחייבות שלו לעם ישראל לתת דין וחשבון. האחרים חושבים שאם הם אומרים שהם לקחו אחריות זה מספיק".

בונצל מדגיש: "אנחנו לא פועלים מטעמי נקמה. עמית ועוד 904 גיבורים לא יחזרו הביתה גם אם תוקם ועדת חקירה כמו שאנחנו רוצים, אבל אם היא תקום אני מציל את הילד שהולך לבית ספר ויהיה חייל. הרמטכ"ל יידע אז שאם הוא ייכשל כשהוא במשמרת הוא ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, ואז האחריות לא תהיה ריקה מתוכן. אנחנו עושים הכול כדי שהכשל הזה לא יחזור".

בדבריו מעיר עו"ד בונצל ומציין כי עשרים ועדות החקירה שהוקמו מאז קום המדינה לא הענישו ולא אדם אחד ולא שלחו איש אל מאחורי סורג ובריח, על אף שאותם אנשים נמצאו אחראים לכשלים. "אנחנו במסע למנוע אירוע נוסף כזה, כדי שלא אפגוש עוד משפחות שכולות בעוד עשרים שנה שיגידו לי שלא עשינו מספיק כדי להעניש את אותם אנשים ולכן זה קרה גם להם. המשימה שלנו היא למען עם ישראל".