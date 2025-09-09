מפגינים נגד הממשלה הגיעו הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב שם מתקיימת עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו וזעקו "ראש ממשלה רוצח", "פושע" ו"בוגד".

מאבטחי בית המשפט ניסו להתמודד עם המפגינים והתעמתו איתם.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הגיבה: "המחנה השמאלני, זה שקרס תודעתית כבר מזמן, הציג היום מחזה מביש: נהמות, צעקות וקריאות חסרות שליטה - מחזה שממחיש אובדן כיוון מוחלט".

היא הוסיפה כי מי שהציג את עצמו כ"שומר הדמוקרטיה" ו"המחנה הנאור", מתגלה כ"ציבור אנרכיסטי ובזוי, מתפרע ומנותק מהמציאות". עוד אמרה: "אותם גורמים שתפרו תיקים ועיוותו תהליכים משפטיים רק מפני שאינם מסוגלים לנצח בקלפי - מתנהגים כעת כמו עדת מאמינים עיוורים שכל מטרתם לזרוע כאוס ולהחריב כל חלקה טובה".