במהלך סוף השבוע האחרון נערך ביישוב דֹולב טקס חנוכת השלב הראשון של טיילת הגיבורים שהוקמה בישוב בחודשים האחרונים.

הטיילת הוקמה בשיתוף פעולה בין הנהגת היישוב והתושבים לבין אולפנת דולב, במטרה להנציח את זכרם של גיבורי המלחמה שקרובי משפחתם מתגוררים במקום. לאורך הטיילת שובצו משפטים מעוררי השראה שאפיינו את הנופלים, במטרה לספק לצועדים בטיילת תחושת חיזוק, אמונה ושמחה.

בסיום האירוע הודתה הנהגת דֹולב למשפחות השכולות ולתושבים שהגיעו לטקס המרגש. "תודה לכל המשפחות שהגיעו לכבד אותנו בטקס, ותודה לכל מי שעבד קשה על מנת שהטיילת תוקם", נמסר מטעם היישוב.

לדבריהם, הטיילת היא פרי שיתוף פעולה קהילתי שמבטא את הערבות ההדדית המאפיינת את היישוב ואת הדרך שבה מבקשים בקהילה להמשיך לצמוח ולפתח את ההתיישבות באזור מערב בנימין.