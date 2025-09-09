ראש ממשלת נפאל, קאדגה פרסאד אולי, הודיע על התפטרותו מתפקידו בעקבות ההפגנות האלימות שפרצו במדינה בימים האחרונים.

במקביל, ממשלת נפאל הודיעה על הסרת החסימה שהטילה על 26 אפליקציות של רשתות חברתיות ושירותי מסרים ישירים, בעקבות גל המחאות.

המחאות פרצו לאחר החלטת הממשלה להטיל מגבלות על השימוש ברשתות החברתיות הפופולריות, ומיהרו להתפשט לכל רחבי המדינה.

בהפגנות האלימות נהרגו לפחות 19 בני אדם ונפצעו יותר מ-200. בין היתר הציתו המפגינים את מעונו של ראש הממשלה המתפטר.

נמל התעופה הבינלאומי בנפאל נסגר לגמרי ומשרד החוץ הישראלי פרסם הנחיות לציבור המטיילים בנפאל להימנע מיציאות לא חיוניות ולהישמע להנחיות הרשויות המקומיות.