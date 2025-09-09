יאיר הורן בוועדת החוץ והביטחון ערוץ הכנסת

שורדי השבי יאיר הורן, ירדן ביבס ושרון אלוני קוניו הגיעו הבוקר (יום שלישי) לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בניסיון לשכנע את חברי הכנסת מהקואליציה לקדם עסקה עם הארגון הרצחני.

שרון אלוני קוניו, שבן זוגה דוד קוניו מוחזק בשבי חמאס בעזה, סיפרה כי היא "בקושי יוצאת מהבית", וכי היא סובלת מפוסט טראומה.

"יש גבול לכמה אני מסוגלת לעבור. זו התעללות יום יומית...האדישות שלכם, אין לי כבר מילים. למה אני צריכה לבוא לכאן ולפתוח את הטראומה שלי בפני כל העולם רק כדי שמישהו ישמע את הקול של בעלי וגיסי ושל 46 החטופים והחטופה שנמקים שם. למה? למה אתם לא הקול שלהם?", הוסיפה.

יאיר הורן סיפר בדמעות "אמא שלי הכינה שלטים חדשים של איתן כי הם איבדו את הצבע מרוב זמן שהם בשמש. עוד כמה ימים ראש השנה. למחרת היום הולדת של איתן".

הוא תיאר רגע קשה מהשבי. "אני לא מספר הרבה סיפורים מהשבי, אני זוכר שהיינו במקום שנראה כמו מרתף כל שהוא של בניין, היה איזה נוהל שנהייה בשקט ואנחנו שומעים פיצוצים וזה התקרב והתקרב, עד כדי כך שנפל טיל כמה מטרים מאיתנו, התחלנו לרוץ, אתם מבינים בערך איך נראת מנהרה, רצנו והבטון היו עקומים והמנהרה כמעט קרסה עלינו,.

בדרך מתחילים להתפצל ומי שיכל לרוץ מהר יותר רץ, ואני עם אחי איתן, הוא לא אדם קטן וצריך לרוץ כי בנוסף להפצצה יש את הגזים הרעילים ואסור לנשום. תוך כדי ריצה איתן מתיישב ואומר לי תשאיר אותי. אחי הקטן לא אוותר עליו, הבנאדם שקל 100 קילו או יותר, אני מושך אותו מהזרוע, אנחנו רצים לכיוון שהמחבל אומר לנו לכו לשם, תוך כדי שאני מנסה לסחוב את אחי. למדתי בישראל שלא משאירים אף אחד מאחור, באותו זמן הייתי מוכן להקריב את עצמי כדי לנסות להציל את אחי", הוסיף.