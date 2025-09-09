חבר הכנסת דוד ביטן מעיד הבוקר (שלישי) בפעם הראשונה במשפטו בבית המשפט המחוזי בלוד, לאחר ארבע שנים של דיונים.

ביטן (הליכוד) מואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, עבירות מס והלבנת הון בשבע פרשות נפרדות.

על פי כתב האישום, ביטן קיבל שוחד בסכום של כ־715 אלף שקל. בפתיחת עדותו הוא הכחיש את האישומים נגדו ואמר: "אני רוצה להגיד משהו לפני שאתחיל. לא קיבלתי שוחד. לא עברתי הפרת אמונים. הכול יתברר בעדות שלי".

"עשיתי טעות. בגלל בעיות פוליטיות, בעיות אישיות, בעיות עם אשתי - לקחתי על עצמי התחייבויות שלא הייתי צריך לקחת. ייתכן שזה מה שהביא אותנו לפה", אמר ביטן. "לא רציתי שהפועל ראשון לציון תתפרק, לא עמדתי בלחץ של האוהדים, של התקשורת, של הפוליטיקה".

בכתב האישום נגד ביטן מפורטות שבע פרשות על פני 60 עמודים, כשמלבד עם חבר הכנסת ישנם עוד 15 נאשמים נוספים.