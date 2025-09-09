הארגון הלאומי לסיוע משפטי 'חוננו' מסכם 25 שנות פעילות, וקורא לציבור לתמוך בארגון ולהמשיך לתת גב לחיילים, לשוטרים ולאזרחים שמוצאים את עצמם מול חזית משפטית.

במהלך השנים העניק הארגון סיוע משפטי לעשרות אלפי פונים. בין היתר ליווה 'חוננו' כ-15,000 עצורים בהפגנות נגד תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון, עסק בפרשת דומא, ייצג נפגעי טרור וליווה חיילים בסדיר ובמילואים שנחקרו במצ"ח.

גם כיום נמצא הארגון בחוד החנית המשפטית: מחלקת נפגעי עבירה מלווה נפגעי פיגועים ובני משפחותיהם, בהם נירית זמורה שנפצעה בפיגוע דקירה בגוש עציון ורפי לבנגרונד, אביה של קים לבנגרונד-יחזקאל הי"ד, שנרצחה בפיגוע באזור התעשייה ברקן.

לאחרונה שוחרר דוד חי חסדאי, שהיה עצור במשך שנה. עורכי הדין של חוננו, בראשות עו"ד עדי קידר, הצליחו להוכיח את חפותו והובילו לשחרורו. בנוסף, הארגון ייצג מתיישב מהשומרון שהגן על עצמו ועל קבוצת נערים מלינץ' של ערביי האזור, ונחקר בשב"כ בחשד לרצח מחבל. הודות לעבודה משפטית מאומצת, התיק נגדו נסגר.

המקרה של דב דריבן הי"ד, שנרצח בשנת תשנ"ח במארב של מחבלים ואנרכיסטים בחוות מעון, היה מהאירועים שהובילו את מנכ"ל הארגון שמואל (זנגי) מידד להקים את חוננו. באירוע זה נמנעו דריבן וחברו, קצין ביחידה מובחרת, מלירות מחשש שיעמדו לדין. ההיסוס עלה בחייו של דריבן וחברו נפצע קשה.

גם הפיגוע במחסום עין עריק בשנת תשס"ב, שבו נרצחו שישה חיילים ובהם בני קיקיס הי"ד, המחיש את הצורך בגוף משפטי תומך. קיקיס נורה רגעים לאחר שאמו שלחה לו הודעה: "אל תתן לאף אחד להתקרב אליך. אני מרשה לך לפתוח באש, אפילו אם זה לא כתוב בפקודות פתיחה באש. מקסימום תשב בכלא אך תהיה חי". הידיעה שחיילים חששו לפתוח באש מחשש להליכים משפטיים חיזקה את הצורך בהקמת הארגון.

מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' מוצף הארגון בפניות חסרות תקדים: לוחמי מילואים שנחקרו במצ"ח, לוחמי כוח 100 שנחקרו בחשד לפגיעה במחבל נוח'בה, אזרחים שחסמו משאיות סיוע לחמאס ונעצרו, מתיישבים שנחקרו בשב"כ ונפגעי טרור.

העומס הביא את הארגון להרחיב את השורות, להעסיק עורכי דין נוספים ולעבוד מסביב לשעון כדי שלא ייוותר פונה ללא מענה. כל מי שמגיע לחוננו מקבל ליווי מלא וייעוץ משפטי מהטובים ביותר, אומרים בארגון.

בסרטון שפורסם לרגל הקמפיין הופיעה אשת לוחם מכוח 100, שסיפרה, "הייתי במקום הכי קשה שלי, והמלאכים של חוננו... הארגון הזה מבחינתי זה ציונות. היום אני יכולה להגיד שלא משנה מי אתה ומה הדעות שלך, יש לך 'אבא ואמא' שיגנו עליך - שזה ארגון חוננו. קודם כל כי אתה אח. יהודי. שזה מדהים".

רעות בן חיים, ממקימי ופעילי 'צו 9', הוסיפה "ללא הסיוע של חוננו לא חושבת שהיינו יכולים לצאת ולחסום משאיות". פעילת ההתיישבות אילת לאש, שנחקרה על פרסומיה ברשתות, סיפרה "אני חושבת שאם לא היה את חוננו בתמונה סיכוי סביר ששניה אחרי החקירה הייתי סוגרת את הפייסבוק, סוגרת את הטוויטר".

אריאל מנחם, שנחקר במצ"ח עקב ירי בעזה לצורך הגנה עצמית במהלך שירותו הסדיר, העיד "כשחייל יודע שיש לו ליווי משפטי - זה מציל את המציאות, מציל את החיילים".

