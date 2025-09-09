תלמידי ישיבת ישל"צ הצטרפו בימים האחרונים למיזם "למלא את החלל" של קרן אביה, אשר נועד להנציח את חללי צה"ל ממלחמת חרבות ברזל באמצעות עשייה חיובית וחסד.

במסגרת היוזמה, התלמידים פוגשים עוברי אורח, מזמינים אותם לבחור שם של חלל, ומקשרים אליו מעשה טוב - החל ממחווה יומיומית ועד התנדבות משמעותית.

היוזמה מתקיימת כחלק מפרויקט אלול של הישיבה, תחת הסיסמה "אלול", שמטרתו לעודד תורה, מצוות וחסד. בבית המדרש נצבר מדד לימוד יומי, ולצד כל כיתה מוצב דף רישום להתקדמות בלימוד. במקביל, יוצאים התלמידים אל הציבור הרחב ומעודדים גם אותו להצטרף לפעולה.

בישיבה ציינו, "הישיבה רואה ערך עצום בעידוד הציבור לעשיית טוב, ובד בבד בהבאת נחמה למשפחות השכולות שעדיין זוכרות ומתגעגעות ליקיריהן".

הפרויקט משתלב עם חגיגות ה-60 לישיבה, שיתקיימו בשבוע הבא באירוע מרכזי בהשתתפות ראשי הישיבה לדורותיהם ובוגריה הרבים. בין האירועים המתוכננים: ערב מוזיקלי חגיגי בתיאטרון ירושלים בהובלת ראש הישיבה לשעבר, הרב ירחמיאל וייס, שיוקדש לניגוני הימים הנוראים הייחודיים לישיבה.

"אנו מקווים שישיבות, אולפנות ומוסדות נוספים יצטרפו אלינו למיזם הייחודי", אמר אורי שכטר, מנהל בקרן אביה, "בדרך זו, זכר הנופלים הופך לכוח חיובי שמניע את החברה קדימה ומחבר בין הכאב לבין התקווה".