פרסום ראשון: מנתוני אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי עולה כי ב-24 השעות האחרונות חלה עלייה חדה של 145% במספר הבקשות החדשות לרישיון נשק פרטי.

בנוסף מורגשת עלייה של 75% בכמות השיחות למוקד האגף בהשוואה לממוצע היומי בשבוע האחרון.

הזינוק מגיע בעקבות הפיגוע הרצחני שאירע אתמול בצומת רמות בירושלים, בו נרצחו שישה אזרחים. המחבלים שביצעו את הפיגוע נוטרלו על ידי שני אזרחים חמושים, בהם אחד שקיבל רישיון נשק אישי לפני כשנה במסגרת הרפורמה שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השר אמר כי "הוכח נשק בידיים של אזרחים, פשוט מציל חיים. מי שיכול צריך להתחמש".

בן גביר שוחח עם האברך שחיסל את המחבלים בפיגוע בצומת רמות צילום: דוברות

אמש, שוחח בן גביר עם י', אחד מהאברכים החרדים שמחזיק בנשק מאז הרפורמה, והשתתף בנטרול המחבל. "זו סיעתא דשמיא. אני בדרך כלל לא נמצא במסלול הזה והגעתי אליו בגלל איחור לא שגרתי. היתה לי שמירה לאורך כל האירוע וקיבלתי כוח ואומץ. אני אברך ללא הכשרה לאירועים מסוג זה. ברגע הראשון חשבתי לברוח, אבל ראיתי בחור גיבור עם חולצה לבנה ששלף נשק והצטרפתי אליה. הצלחנו להציל אנשים מבלי להיפגע".

השר השיב "אתם פשוט גיבורים ואני ממש גאה בכם. הלוואי שלא יהיו פיגועים ושלא נזדקק אבל כשזה קורה כמה טוב שיש אנשים כמוך".

בתוך כך המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של תושב מזרח ירושלים, בן 29, שנעצר אתמול בחשד לקשר למעשה טרור והסעת המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות, שוהים בלתי חוקיים, ב-13 ימים. נציג המשטרה ביקש לקיים את הדיון בדלתיים סגורות.

בפיגוע הקשה בירושלים אתמול נרצחו שישה אזרחים ונפצעו עשרות: יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש (57), הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28), הרב מרדכי שטיינצג (79) ושרה מנדלסון (60) מרמת שלמה.