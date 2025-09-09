חברת יבולי הכפר ג.א. בע"מ, העוסקת בשיווק ירקות עלים נקיים מחרקים, הגישה תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד הרבנות הראשית לישראל וחננאל והודיה כהן. סכום התביעה עומד על 2.5 מיליון ש"ח.

בכתב התביעה נטען כי למרות שהחברה משקיעה מיליוני שקלים בשנה בהוצאות בדיקות כשרות ופיקוח על ידי הרבנות המקומית ובדצים באופן שוטף, היא נפגעה אנושות מפרסומים ודירוגים חיצוניים שמופצים לציבור תחת מראית עין של גורם רגולטורי שעובד עם רבנויות שונות. לטענת החברה, הרבנות הראשית כשלה במילוי תפקידה בעצירת הרגולציה ואפשרה בפועל פעילות רגולטור למראית עין כ"גוף כשרות פיראטי", אשר יצר כאוס בשוק, פגע בתחרות ההוגנת וגרם נזקים ישירים לחברה ולמוניטין שלה.

חברת יבולי הכפר מדגישה כי היא מחזיקה בכמה כשרויות כולל כשרות הרבנות המקומית, מפוקחת במספר ביקורות שבועיות על ידי משגיחי הרבנות ופיקוח חיצוני ומוכנה לרגולציה של הרבנות הראשית כבעבר. למרות זאת, בעקבות הדירוגים החיצוניים נפסלו מוצריה אצל עשרות גופים - בהם מוסדות, מלונות ואף צה"ל - והודיעו לה כי לא יוכלו לרכוש ממנה סחורה.

לדברי בא-כוח החברה, עו"ד שחר בוטון: "מדובר בכשל רגולטורי חריף. כאשר הרבנות, שהיא הגוף המוסמך על פי חוק, מעלימה עין מהפקעת סמכויותיה ומאפשרת לגורמים אינטרסנטיים להכתיב לציבור מה מותר ומה אסור, נגרם נזק חמור לא רק ליבולי הכפר אלא לכלל שומרי הכשרות במדינת ישראל".

החברה מבקשת מבית המשפט לקבוע כי רק הרבנות הראשית מוסמכת לפקח ולפרסם קביעות בענייני כשרות, ולהורות על פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו לה, וכן על מניעת המשך הפצת הדירוגים הפוגעניים.