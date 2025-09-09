חתן פרס נובל, פרופ' ישראל אומן, מודה בראיון לערוץ 7 שהוא מתקשה להבין את הדרך בה צועדת ישראל במלחמה בחמאס.

"אני לא חושב שחמאס משחק בנו, אלא שאנחנו מנהלים מלחמה כמעט שנתיים מאז זוועות השבעה באוקטובר, וקשה לי להבין מה אנחנו עושים. הרי יש לנו כוח לכבוש את השטח ואנחנו הרבה יותר חזקים מחמאס. אז למה אנחנו לא כובשים את השטח ולמעשה החמאס שולט?", תוהה אומן.

כשהוא נשאל לגבי הקריאות לסיים את המלחמה משיב אומן "יש כאלה שאומרים כך ואני לא חושב שזה כדאי. כי אם אנחנו מפסיקים את המלחמה עכשיו - זו כניעה - והם יעשו את אותו דבר שוב ושוב. הם דורשים שנשחרר אלפי מחבלים והם יחזרו לטרור והם יהרגו אותנו ויחטפו. אני לא חושב שזה כדאי. עלינו להמשיך עם המלחמה אבל לפעול בצורה יותר יעילה ולגרש את חמאס מעזה.

אנחנו צריכים להמשיך ולגמור את המלחמה אחרי שכבשנו את עזה וחמאס לא שולט בה. הקורבנות שהוקרבו למען הניצחון במלחמה - אסור שיהיו לשווא", הוא מוסיף.

הלחץ הבינלאומי לסיום המלחמה מדאיג אותו פחות מהלחצים מתוך ישראל. "אני חושב שהלחץ הפנימי יותר חשוב מהלחץ הבינלאומי. הלחץ הפנימי להפסיק את המלחמה הוא בלתי מובן. הלחץ למען החטופים היה בכיוון של כניעה לחמאס. הרבה יותר חשוב לטפל בו ובקרע הפנימי בעם".