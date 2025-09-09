בג"ץ הודיע אתמול (שני) על סגירת התיק שעסק בעתירת נשים ועמותות לאפשר לנשים לגשת לבחינות ההסמכה לרבנות. הרבנות הראשית קיבלה ארכה להגשת בקשה לדיון נוסף, אך לא ניצלה אותה.

בהחלטה שנחתמה על ידי רשם בית המשפט העליון רון גולדשטיין נכתב, "נוכח חלוף הזמן סבורני כי אין עוד תוחלת לדון בבקשה לעיון מחדש בהחלטה מיום 7.8.2025... זאת, משלא הוגשה בקשה לדיון נוסף, או כל בקשה אחרת, עד לאותו מועד. בנסיבות אלה מוצה הטיפול בהליך דנא כמכלול והמזכירות תסגור את התיק".

העתירה שבמסגרתה ניתן פסק הדין הוגשה לפני כחודש על ידי מספר נשים ועמותות, ובהן "עתים", "מרכז רקמן" ו"קולך". בפסק הדין קבע בג"ץ כי על הרבנות הראשית לאפשר לנשים לגשת לבחינות ההסמכה לרבנות.

כזכור, יהודה כהן מנכ"ל הרבנות הראשית אמר בתשובה לשאלת ערוץ 7 מדוע לא יתקיימו בחינות להסמכת רבנות בחודש חשוון הקרוב, הוא הסביר כי הסיבה לכך נעוצה בדיון משפטי מתמשך, "כרגע הגשנו בקשה לדיון חוזר סביב החלטת בג"ץ שנשים יתמודדו למבחני הרבנות - הנושא גורם לעיכוב מבחני חשוון, אנחנו מכבדים את בג"ץ ופסיקותיו - כך שאם נפתח את ההרשמה - ניתן לנשים להירשם.

אני לא רואה את המפעל האדיר שנמשך מאז הר סיני מפסיק ולא רואה את בג"ץ כופה על משהו שלא היה מעולם בעולם היהודי. אנחנו לא נגד נשים ולא נגד שילמדו תורה - יש סוגיה של הסמכת רבנים, משהו שלא מקובל בעולם האורתודוקסי. בלי להיכנס למאבק פסול של דת ומדינה, עם שיח נכון יימצא הפתרון המתבקש שיהיו בחינות".