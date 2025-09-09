עשרות רבנים מהציונות הדתית פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בקריאה לקדם מהלך של החלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון באופן מיידי.

במכתבם כתבו הרבנים כי “עם החלת הריבונות, התנופה האדירה לה זוכה ההתיישבות בשנים האחרונות תתבסס ותתקבע, ותימנע ממילא הקמת מדינת טרור בלב הארץ”.

לדבריהם, העיקרון המנחה “מקסימום שטח במינימום אוכלוסיה ערבית” - הוא צודק, נכון והכרחי לעתידה של מדינת ישראל".

בין החותמים הבולטים: הרב אליקים לבנון, הרב שבתי סבתו, הרב יהושע שפירא, הרב איתן איזמן, הרב דוד דודקביץ, הרב יגאל קמינצקי, הרב חיים גנץ, הרב חגי לונדין והרב בני קלמנזון שבנו ואחיינו נפלו בקרבות בשבעה באוקטובר.

ממועצת יש"ע נמסר: “אנו עדים לגל אדיר של תמיכה מצד שרים בכירים בליכוד ומצד עשרות רבנים ומנהיגי רוח מכל רחבי הארץ. זהו הרגע ההיסטורי להחיל ריבונות רחבה, כפי שמציעה התכנית, צעד שיבטיח את ביטחון ישראל, את עתיד ההתיישבות ואת ההכרעה המדינית מול מאמצי העולם להקים מדינת טרור בלב הארץ. אנו קוראים לראש הממשלה נתניהו - אל תחמיץ את השעה”.