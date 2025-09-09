בעקבות נפילתו של השוטר ניב פרץ ז"ל במהלך מבצע לאיתור נשק בלתי חוקי באזור וואדי ערה, שוחחנו עם סגן ראש מועצת הגליל התחתון, אופיר שיק, יו"ר 'לב בגליל', על התופעה המאיימת של עשרות אלפי כלי נשק בלתי חוקי, תופעה שעד כה לא נמצא לה מענה.

את שיק אנחנו תופסים דקות לאחר שיצא מניחום אבלים בבית משפחתו של ניב פרץ, והוא מספר על השוטר שנפל: "גיבור ישראל, בלש מצטיין בעפולה, שהקדיש את חייו גם בשירות הצבאי וגם בשירות המשטרה למען ביטחון המדינה ושילם על כך בחייו".

על אתגר הנשק הבלתי חוקי אומר שיק: "המדינה לא מפנימה שאנחנו מתעסקים בחזית בתחפושת. אומרים שאנחנו מול שבע חזיתות, אבל יש כאן חזית שקטה מאחורי מעטפת פלילית, אבל ארסנל הנשק שפזור כאן כאן מוואדי ערה ועד עומק הגליל לא מבייש שום ארגון טרור. אנחנו בהערכת חסר חושבים שמדובר בשבעים אלף כלי נשק. זה נשק שיכול להסתובב בצורה מאורגנת נגד תושבי הצפון. כל עוד המדינה לא מפנימה את המשמעות של זה, נראה עבודת קודש של המשטרה ומג"ב במבצעים נקודתיים אבל לא תכנית לאומית לניקיון יסודי של השטח מהנשק ההרסני הזה שיכול להיות חזית".

מה מלמדת העובדה שממשלות התחלפו ואיתן השרים האחראים על המשטרה, ולמרות ההערכה שכולם רצו למגר את התופעה, היא לא מוגרה? "אני לא מפקפק בכוונות של מעצבי המדיניות, אבל התובנה לא הגיעה עד הסוף. כשיש מרחב שלם שבאחד הכפרים שבו יש 17 מוסכים ורק אחד עם קופה רושמת זה אומר שיש כאן שוק שחור שלם שמתגלגל ומצפצף על הריבון. כשיש בכל סוף שבוע מירוצי מכוניות בכל הכבישים הראשיים במרחב, זה נדבך נוסף של צפצוף על הריבון. אלה תופעות לא מטופלות והכול נמצא בתרדמת. אפשר לנסוע בגליל ארבעים דקות ולא לראות סממן כלשהו של המדינה. אין ואקום. אם לא מתייחסים למרחב חבל ארץ כמקום שצריך להשקיע בו כמדינה וליצר בו משילות, פרנסה טובה, הגירה חיובית ודמוגרפיה, למשוך יהודים ומשפחות צעירות, בהכרח צומחות מפלצות שלא ניתן לעצור אותן. המדינה מנסה לשים פלסטר על חתכים עמוקים מדי".

"אם מדשדשים ומנסים לעצור את הפרץ באצבע קטנה, זה לא עובד. המדינה צריכה להפנים את המציאות והמגמות שכאן ולומר שהיא לא נלחמת בקרבות טקטיים אלא יושבת בשולחן מסודר, שומעת את השטח ומייצרת תכנית לאומית אסטרטגית שתעצים את החוזקות של השטח הזה, וכך כל הקוצים שצומחים כאן בגן היפה של הגליל ייעלמו", אומר שיק המדגיש כי מבצעים פעם בשנתיים שבהם תופסת המשטרה אלף כלי נשק הם מבצעים חשובים, אך ללא תדירות המבצעים הללו לא יהיו אפקטיביים.

ואולי, אנחנו שואלים את שיק, יש חשש של גורמי הביטחון להיאבק מול צבא חמוש בעשרות אלפי כלי נשק, צבא שיתנגד להחרמת הנשק וההתנגדות הזו תהיה בנשק חם.

שיק משיב: "מה שצריך לעשות הוא בעבודה משותפת של יחידות מיוחדות של שב"כ ומערך המודיעין של המשטרה שעושה כאן עבודות מיפוי וניתוח שמאתרות את המקומות שמהם מגיעים הדברים, מסחר מקומי, מירדן, מיו"ש. כנגזרת מהניתוח הזה צריך לבצע מבצע ארוך של יחידות שיטור, מג"ב ואולי גם במקרים מסוימים עם צה"ל ולעשות עבודה יסודית לניקוי השטח פעם אחת ולתמיד. בכפרי הרשויות הערביות הם יורים אחד על השני כשגרה. בקלות זה יכול לעבור מציר פלילי לציר פח"עי".