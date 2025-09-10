"אני מתכתבת עם בחור, אבל אנחנו תקועים בווטסאפ כבר שבועיים. לא לעניין מבחינתי, בזבוז זמן. איך אפשר להתקדם הלאה בלי לשדר לחץ ולהבריח אותו?".

את השאלה הזאת שאלה אותי אתמול שירלי, והיא משקפת שאלה של רבים בדור הוואצפ.

כדי שבחור (או בחורה) שראית באפליקציה ופנית אליו ב- "היי...", יענה ויתקשר, צריך לחפש בפרטים שלו משהו מסוים שהוא כתב על עצמו, שמאפשר לך התייחסות. אולי זה אפילו הדבר שבגללו פנית. אנחנו רוצים ליצור עניין.

זה יכול להיות למשל: אוהב לגלוש, לרכב על סוסים, לבשל, לקרוא מדע בדיוני, להתעניין באקטואליה, לא משנה מה... רק שלא יהיה משהו סתמי חיצוני, שלא תלוי בו, כמו גובה או צבע עיניים.

"אני רואה שאתה אוהב... גם אני אוהבת". או: "מעניין אותי לשמוע מה דעתך בקשר ל... אשמח לדבר/לשאול אותך..."

מה עשית כאן? למה זה שונה מאשר "היי" רגיל?

את שמת לב למה שמיוחד אצלו. איך את יודעת שזה מיוחד? כי הוא בחר לכתוב דווקא את זה. כל אדם שמח ששמים לב למה שהוא אומר, ולזה שהוא מיוחד. אם את מוצאת חן בעיניו, הוא יגיב.

מההתכתבויות לשיחה - בלי לחץ

נפגשתם והיה נחמד, אבל בין הפגישות אתם רק מתכתבים ולא מדברים בטלפון?

שיחת טלפון היא תמיד מחייבת. קצת כמו דייט: זה דורש פניות, התרכזות ובקיצור - זמן. זה לא תמיד נוח, ולא תמיד רוצים את זה ולכן זה נדחה ונדחה.

אם את כבר רוצה להתקדם לשיחת טלפון בלי שהוא יירתע, תיצרי סקרנות. כמו בהתחלה. תתייחסי למשהו שייחודי לו.

את יכולה, למשל, לכתוב שיש לך שאלה קטנה שתשמחי לשמוע מה אומר על זה. "כשנדבר אספר לך... צלצל בערב לחמש דקות".

כלל הזהב: כשהשיחות קצרות - רוצים עוד

כשאת תוחמת בזמן או בעניין מסוים, יורד הלחץ מזה שהולכת להיות שיחה ארוכה. כשהוא יצלצל, או אם את תצלצלי, תקפידי שזו תהיה באמת שיחה של כמה דקות ספורות - לא יותר מחמש. כבר בתחילת השיחה תגדירי את הזמן שלה, כדי לסיים בתחושה של "עוד".

גם בשיחות הבאות אל תתפתי לקיים שיחות ארוכות מאוד. אם נוצרת שיחה שלא שמתם לב שהיא נמשכה כבר שעה, תצייני את זה: "אנחנו מדברים כבר שעה... חייבת לסיים" - ותסיימי.

מכאן, אפשר להתקדם.

* שרית שביט היא מנבחרת המאמנים של פרויקט 252, מאמנת למציאת זוגיות, לרווקים ורווקות שמרגישים שהתעייפו מהדרך.

