צה"ל ושב"כ באמצעות חיל האוויר תקפו אחר הצהריים (שלישי) באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור הרצחני חמאס.

מצה"ל והשב"כ נמסר כי "חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף".

"צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול בנחישות להכרעת ארגון הטרור חמאס האחראי לטבח ה-7 באוקטובר".

בתקשורת הערבית דווח כי הבכירים הותקפו כאשר התכנסו יחד כדי לדון בהצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים. בפגישה נכחו בכירי החמאס ח'ליל אל-חיה, ח'אלד משעל, מוחמד דרוויש, ראזי חמד ועיזאת א-רישק. זמן קצר לאחר התקיפה דווח ב"אל-ערביה" כי אל-חיה חוסל בתקיפה.

הרמטכ"ל שגר בימים האחרונים איום לבכירי חמאס בחו"ל. בהערכת מצב בפיקוד הצפון אמר אחר הצהריים (ראשון) אייל זמיר, לאחר חיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה, כי "רוב הנהגת החמאס חוסלה, והיד עוד נטויה. רוב שלטון חמאס שנותר יושב בחו"ל - ונגיע גם אליהם".

"צה"ל פועל באופן התקפי, ביוזמה ובעליונות מבצעית בכלל הזירות ובכל עת", הוסיף זמיר. "המהלך הזה מצטרף לשורת תקיפות משמעותיות של צה"ל בתימן, בלבנון, בסוריה ובזירות נוספות. אנחנו מפתיעים, יוזמים ומגיעים לכל יעד כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל".