ערוץ טלגרם פלסטיני, המופעל על ידי תושב חברון, מפרסם הנחיות מעשיות לביצוע פיגועים על ידי "זאבים בודדים" - מונח המתאר מחבלים הפועלים באופן עצמאי בהשראת ארגוני טרור, בהם חמאס.

בין העצות שמפורסמות בערוץ: הקפדה על מראה חיצוני רגיל כדי להימנע מחשד, לבוש מקובל בקרב צעירים, גילוח הזקן, הימנעות מנשיאת חפצים בולטים בתוך תיק ושמירה על שפת גוף רגועה.

עוד נכתב כי מחבלים תושבי יהודה ושומרון וירושלים צריכים לצאת לפעולה בשעות הבוקר המוקדמות, אז עומס התנועה במחסומים מגביל את יכולת הבדיקה של כוחות הביטחון כלפי רכבים פלסטיניים.

לטענת מפעילי הערוץ, כדאי להשתמש בתעודות זהות מזויפות כדי לחמוק מבדיקות שטחיות בשעות העומס, מתוך הנחה שהחיילים לא בודקים את המסמכים לעומק.

לגבי ההגעה ליעד, נמסר בערוץ כי אין הכרח להשתמש ברכב פרטי, וניתן להגיע למחסום הפלסטיני בטרמפ, ומשם להמשיך אל היעד באוטובוס או ברכבת.