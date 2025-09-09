דיווחים מקטאר מצביעים על כך שישראל חיסלה אחר הצהריים (שלישי) את בכירי חמאס שהתכנסו לפגישה במטה הארגון בדוחא, בירת קטאר. הפגישה עסקה במשא ומתן לעסקת חטופים.

בין המשתתפים בפגישה נמנו על פי דיווחים ח'ליל אל-חיה, ח'אלד משעל, מוחמד דרוויש, ראזי חמד, עיזאת א-רישק וזאהר ג'בארין. מנגד, מקור ביטחוני ישראלי טוען כי משעל לא נכח כנראה במקום התקיפה.

ח'ליל אל-חיה, המנהיג בפועל של חמאס ברצועת עזה לאחר חיסולו של יחיא סינוואר, חי כיום בקטאר לאחר ששנים רבות פעל בעזה. הוא הצטרף לחמאס כבר באינתיפאדה הראשונה, נכלא בישראל בשנות ה-90 ושרד מספר ניסיונות חיסול.

בהמשך התמודד בבחירות 2006 כחבר הלשכה המדינית וכיהן כראש סיעת "הרפורמה והשינוי" של חמאס.

ח'אלד משעל, שגורש מכווית ב-1990, עמד משנות ה-90 בראש הזרוע המדינית של חמאס. בעבר היה יעד לניסיון חיסול של המוסד בירדן, שנכשל.

לאחר מכן חי שנים רבות בדמשק ובדוחא ונחשב לאחד ממנהיגי הארגון הבולטים. על פי הערכות, הונו של משעל מגיע ל-2-5 מיליארדי דולרים.

מוחמד אסמאעיל דרוויש, ראש מועצת השורא של חמאס וחבר הלשכה המדינית, היה אחראי על ניהול המערך הכלכלי של הארגון והעברת כספים מאיראן.

הוא עמד בראש מועצת ההנהגה שהוקמה לאחר חיסול יחיא סינוואר. מעט אחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל החליף את אוסאמה מזיני כראש מועצת השורא של חמאס, לאחר שמזיני חוסל על ידי ישראל ברצועת עזה.

ראזי חמד, יו"ר רשות האנרגיה בעזה, כיהן בעבר כסגן שר החוץ וכדובר חמאס. חמד נודע גם כמתווך בעסקת שליט והיה מקורב לאחמד ג'עברי.

כשהיה בן 16, הצטרף לתנועת האחים המוסלמים ועם הקמת חמאס ב-1987 הצטרף לארגון ואף ריצה חמש שנות מאסר בכלא הישראלי באשמת חברות בחמאס.

בריאיון במהלך המלחמה אף אמר "ישראל היא מדינה שאין לה מקום על אדמתנו, זו מדינה שאנחנו רוצים להוריד".

עיזאת א-רישק, חבר הלשכה המדינית וראש המשרד ליחסים ערביים ואיסלאמיים, פעל לאורך השנים מירדן, סוריה וקטאר.

הוא היה אחראי על תחום התקשורת ועמד בראש ועדת הבחירות של חמאס בבחירות 2006.

זאהר ג'בארין, ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס, נחשב לאיש הכספים המרכזי של הארגון. בעבר שימש סגנו של סאלח אל-עארורי ולאחר חיסולו ירש את מקומו בהנהגת חמאס ביהודה ושומרון.

ג'בארין נעצר בישראל בתחילת שנות ה-90, נידון למאסר עולם אך שוחרר ב"עסקת שליט". מיוחס לו גיוסו של "המהנדס" יחיא עיאש לשורות חמאס. שותפות בתכנון חטיפת נסים טולדנו ורציחתו.

הוא אחראי גם על תכנון שורת פיגועים. ביולי 2021 נבחר לכהן כסגנו של סאלח אל-עארורי בהנהגת החמאס ביו"ש.

לאחר חיסול יחיא סינוואר, הוקמה מועצת הנהגה זמנית של חמישה בכירים, בהם ח'אלד משעל, ח'ליל אל-חיה, מוחמד דרוויש וזאהר ג'בארין.

הדיווחים מדוחא מצביעים כי פגישתם הסתיימה בחיסול שביצעה ישראל, במהלך שנחשב לאחד המהלכים המשמעותיים ביותר במאבק מול הנהגת חמאס.