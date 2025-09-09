המשטרה הודיעה הערב (שלישי) על פטירתו של ניצב בדימוס שלומי קעטבי, שהלך לעולמו בגיל 72. הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין בכפר סבא.

קעטבי החל את דרכו במשטרת ישראל בשנת 1980 עם גיוסו לשורות משמר הגבול. במסגרת שירותו שימש בתפקידי פיקוד ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור ובהמשך בתפקידי פיקוד ומטה נוספים.

בשנת 1990, בעת שכיהן כמפקד פלוגה ג' במג"ב ירושלים, התמודד עם מהומות בהר הבית. ועדת זמיר, שחקרה את האירוע, שיבחה את תפקודו וקבעה כי מנע הסלמה משמעותית.

לאורך שלושים שנות שירותו התקדם קעטבי בסולם הפיקוד ושימש בין היתר כמפקד מג"ב דרום, מפקד מרחב שומרון, סגן מפקד מחוז ש"י, ובשנת 2007 קודם לדרגת ניצב ומונה למפקד מחוז ש"י - תפקיד בו כיהן עד פרישתו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ספד לו ואמר, "אני מרכין ראש עם היוודע דבר פטירתו של ידידי ויועצי ניצב בדימוס שלומי קעטבי ז"ל, מפקד מחוז ש"י לשעבר, לוחם אמיתי, מהגדולים שצמחו במשטרת ישראל ובמערכת הביטחון".

בן גביר הוסיף, "שלומי הקדיש את חייו לשירות המדינה, לחיזוק הביטחון ולהגנה על אזרחי ישראל. הכרתי את שלומי בעת שכיהן כמפקד מחוז ש"י - מפקד הגון, נאמן ואוהב ישראל. הייתה לי הזכות לקבל ממנו עצות, מחשבות והסברים, תמיד מתוך יושר, חכמה ואהבת הארץ".

לדבריו, "בפטירתו איבדנו אדם גדול, לוחם אמיתי ומנהיג בעל שיעור קומה. בשם עם ישראל כולו - תודה על שירותך ותרומתך האדירה. תנחומיי למשפחה היקרה. יהי זכרו ברוך".